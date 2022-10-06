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屏東縣議員確診視訊掃街 新奇模式民眾驚訝

2022/10/6 14:18（10/6 14:31 更新）
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爭取連任的民進黨屏東縣議員李世斌確診COVID-19，競選團隊突發奇想藉由遠距視訊掃街，由團隊成員手持平板電腦，在鏡頭另一端的李世斌與民眾打招呼，新奇方式讓民眾相當驚訝。（李世斌服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月6日
爭取連任的民進黨屏東縣議員李世斌確診COVID-19，競選團隊突發奇想藉由遠距視訊掃街，由團隊成員手持平板電腦，在鏡頭另一端的李世斌與民眾打招呼，新奇方式讓民眾相當驚訝。（李世斌服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）選戰倒數，爭取連任的民進黨屏東縣議員李世斌確診COVID-19，團隊突發奇想藉由視訊遠距掃街，未料新奇的方式，讓民眾又驚又喜。

屏東縣議員第1選區競爭激烈，25人搶12席，李世斌力拚6連任，但近日卻因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）閉關在家，也在臉書（facebook）貼文分享「競選活動不中斷，用視訊遠距陪你們掃街。」

只見團隊雙手托住平板電腦，在鏡頭另一端的李世斌與民眾打招呼，畫面一出，網友不禁在下方留言「怎麼覺得怪怪的」、「害我都想三鞠躬了」，新奇方式讓民眾相當驚訝。

李世斌接受中央社記者電話訪問指出，因為太太確診，他自行快篩後也呈現2條線，但自己並沒有症狀，期間僅由團隊外出掃街，卻常被民眾問及「議員在哪裡」，幾經討論下，決定用視訊方式與民眾見面。

「這是沒有辦法中的好辦法了。」李世斌笑稱，藉由遠距視訊跟民眾見面，真的頭一遭，但從鏡頭中發現民眾給予的反饋都是表情驚訝，甚至也有人說創意好。

李世斌說，週日解隔後，很快就會跟大家見面，服務處同仁也都有快篩，沒有其他人員確診。（編輯：謝雅竹）1111006

爭取連任的民進黨屏東縣議員李世斌確診COVID-19，近日改由團隊以視訊方式掃街，只見團隊雙手托住平板電腦，在鏡頭另一端的李世斌與民眾打招呼，畫面一出，讓不少民眾表示「感覺怪怪的」，也有人認為相當有創意。（李世斌服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月6日
爭取連任的民進黨屏東縣議員李世斌確診COVID-19，近日改由團隊以視訊方式掃街，只見團隊雙手托住平板電腦，在鏡頭另一端的李世斌與民眾打招呼，畫面一出，讓不少民眾表示「感覺怪怪的」，也有人認為相當有創意。（李世斌服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月6日
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