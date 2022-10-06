Kolas競選志工隊成立 設震災重建組助災民

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka「榮耀志工大隊」6日成立，上百名志工將兵分多路，走訪花蓮，目前約有上百人報名，持續招募中。中央社記者張祈攝 111年10月6日

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天成立「榮耀志工大隊」，上百名志工將兵分多路，走訪花蓮，志工分組包含震災重建組，持續協助918台東強震的花蓮南區受災戶重建。

Kolas Yotaka競選團隊今天在即將啟用的競選總部舉行「榮耀志工大隊」成立記者會，目前有上百人報名參與，由志工大隊長鄭苡珊按成員專長、參與方式，分為3組進行。

鄭苡珊說，人在外地、沒辦法到場幫忙的「ko粉組」協助文宣設計、按讚分享粉絲團資訊等，也有人幫忙寫歌；協助文宣包裝、掃街等實體工作則為「包貨組」。

因應918台東強震，花蓮南區多處民宅受損，鄭苡珊說「重建組」由建築師、土木結構技師、律師及醫師等組成，持續在災區協助災民重建。

Kolas會後接受媒體聯訪指出，這次震災重建，花蓮縣府像是「快要失能的恐龍」沒有積極反映災民需求，直到現在臉書粉絲團還會收到災民私訊求救，家中被貼紅、黃單後就沒下文，她認為，災民跟縣府之間溝通不足，讓民眾感到恐懼、焦慮。

花蓮縣政府統計，截至5日，918台東強震，花蓮縣通報危險建築物戶數656戶，已評估572戶，張貼紅色危險標誌件數71件、黃色危險標誌96件，不需張貼危險件數405戶，剩餘數十戶待評估。

針對Kolas指控，國民黨花蓮縣黨部下午發布新聞稿回應，花蓮縣府積極協助地震受災戶評估受損狀況及安置，在未經進一步鑑定前Kolas就忙著指責縣府為何不趕緊拆除，民眾私人財產而非公共建築，未對公共安全有立即明確危險，怎能說拆就拆，直批Kolas對地方事務的經驗缺乏，暴露她在中央地方權限劃分上的無知。（編輯：謝雅竹）1111006

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka競選團隊6日舉行「榮耀志工大隊」成立記者會，Kolas感謝志工們勇敢站出來，參與這場改變花蓮的運動。中央社記者張祈攝 111年10月6日