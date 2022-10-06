批臉書特定社團惡意抹黑 張麗善與兒子提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）臉書粉絲專頁「雲林公民行動聯盟」8月貼文「雲林莿桐鄉的某公司，就是張家投資的公司」、「2018年就被爆玩兩面手法，掀起蒜頭之亂」，雲林縣長張麗善與兒子認為其內容惡意抹黑，今天提告。

張麗善競選總部今天發布新聞稿指出，臉書（Facebook）粉絲專頁「雲林公民行動聯盟」8月以「張麗善兒子的公司被中國掐住，難怪張家親中大讚夏立言」為標題，內文提到「雲林莿桐鄉的某公司，就是張家投資的公司」、「2018年就被爆玩兩面手法，掀起蒜頭之亂」。

張麗善的兒子張席維對此駁斥，被指涉的生物科技公司在2014年設立，採用百分之百國產的產銷履歷蒜頭研發黑蒜精，產品不僅獲得當時雲林縣長李進勇核定為創新產業，甚至登上蔡總統國宴餐桌，並無涉及任何所謂「進口蒜頭」。

張席維強調，自己在2021年即撤資退出生物科技公司營運，不再擔當任何職務，然而「雲林公民行動聯盟」卻為選舉利益而抹黑，充滿不實謊言。

張麗善表示，在她擔任立委及縣長期間，為保障雲林縣內廣大蒜農權益，多次呼籲中央務必嚴守進口蒜頭配額以確保蒜農權益，施政績效卓越，多次獲得中央及民眾肯定。

張麗善指出，4年前在競選縣長時，當時李進勇縣府副縣長就以同樣爭議攻擊，沒想到如今「雲林公民行動聯盟」撰文者簡端良又故技重施、不加求證，並以言論自由之名，行誣蔑之實。

張麗善與張席維因此決定對涉及文章發表的簡端良，出資下廣告贊助的台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤提告加重誹謗罪及意圖使候選人不當選罪，以正視聽。（編輯：陳仁華）1111006