地方特考五等與初考重複錄取率高 考試院要檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北6日電）考試院秘書長劉建忻今天說，地方特考五等與次年的初等考試重複報考的應考人數眾多，重複錄取比率也不低，導致相當比率提報缺額機關無法滿足用人需求，考用無法密切配合，有檢討空間。

考試院透過新聞稿表示，上午院會中，由劉建忻率業務組幕僚進行「公務人員初等考試相關問題研析報告」，分析初等考試近年考試辦理情形、應試與錄取人員背景、重複錄取及就任後異動情形，以及影響報考人數的社會因素，探究制度改進方向。

劉建忻報告時指出，公務人員初等考試從民國87年以來，已舉辦24次，歷年累計錄取1萬2876人，經分析相關資料發現，初等考試雖是最基層文官考試之一，但報考、錄取人員平均年齡都較高考三級及普考高，且近10年報考人員中，36歲以上占比有增加趨勢。

劉建忻說，初等考試雖無學歷限制，但報考、錄取人員的教育程度，仍以學士為主，近年都達8成以上，反映高等教育蓬勃發展。

劉建忻表示，近10年地方特考五等與次年初等考試重複報考，占地方特考五等報考人數比率近5成或逾5成，占初等考試報考人數比率逾3成；重複錄取者占地方特考五等錄取人數比率介於3成3到4成6，占初等考試錄取人數比率介於1成9到2成7。

劉建忻說，因重複錄取等因素影響，雖每年考試都足額錄取，並有增額錄取名額，但從104年起，考試錄取人員經分配訓練並取得考試及格資格人數，都低於需用名額，相當程度影響機關人力運用及業務推展，也影響考試辦理效能。

劉建忻表示，及格人員分發任用後3年內異動情形，101年到103年異動率約5成，104年起初等考試限制轉調年限由原本1年延長為3年，3年內異動比率降為2成5到3成7之間。

劉建忻指出，近20年來，影響初等考試報考人數的因素，以失業率、需用名額、考試及格人員起薪與基本工資差距等3項與報考人數變化呈現顯著相關；換句話說，失業率較低及需用名額較少，與及格人員起薪與基本工資差距愈小，相對報考人數也愈少。

劉建忻表示，初等考試與地方特考五等列考類科多數相同，報名及考試期日相近，重複報考這兩項考試的應考人數眾多，重複錄取的比率也不低；又因多數職務訓練期間重疊，重複錄取者只能擇一分配訓練，導致相當比率提報缺額機關無法滿足用人需求，考用無法密切配合。

劉建忻也說，重複應考也造成個人及社會成本的耗費，考試機關則需每年重複投注大量人力與典試及試務資源等，相關議題都有檢討空間。

考試院長黃榮村表示，肯定考試院員工主動運用人力資料庫資源進行政策研究，並期待院部會各業務部門持續推動循證研究，作為日後政策規劃的堅實基礎。

考選部說，7月4日已邀集22個地方機關、銓敘部及行政院人事行政總處召開會議，就初等考試與地方特考五等考試的競合問題進行研商，將彙整各用人機關意見審慎評估後，提出改革方案。（編輯：林興盟）1111006