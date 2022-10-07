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台東縣府動用預備金印製手冊 劉櫂豪批選舉宣傳

2022/10/7 17:12
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣府以預備金印製逾8萬本縣民手冊。民進黨台東縣長參選人劉櫂豪批評預備金是應急用，不該用做選舉宣傳。台東縣府表示，手冊在3月就計畫製作，外界勿過度聯想及誤會。

前桃園市議員王浩宇在臉書（Facebook）貼文指出，「大開眼界，還是第一次看到預備金在選舉年可以拿來印縣民手冊。現在地震了，救災預算夠嗎？」貼文引起網友熱議。

民進黨台東縣長參選人、立委劉櫂豪今天接受媒體聯訪時表示，台東縣長饒慶鈴不該動用數百萬元預備金印製「縣民手冊」，利用行政資源作競選大外宣，浪費公帑，縣政府預備金是應急用的。

劉櫂豪指出，政府預算編列的第一預備金通常是應急之用，近日917、918台東強震，受災戶約500戶，饒慶鈴應該動用這筆經費緊急救災，但媒體報導饒慶鈴不去勘災，卻忙著去跑競選場合。她身為地方父母官，還動用了預備金，花了數百萬元印製宣傳用的「縣民手冊」。

劉櫂豪表示，許多民眾質疑，饒慶鈴如何取得郵寄的姓名與地址，是否有濫用行政資源作為選舉宣傳的用途；綜觀手冊內容，整冊114頁，有57頁的篇幅是饒慶鈴個人的形象宣傳，剩下一半內容是網路可查的聯繫電話及承辦業務。

劉櫂豪指出，如果省下這筆預備金可以做縣民更需要的事情，包含安置受災戶、緊急修繕，並進行身心輔導等工作。縣政府的便民服務、台東的多元文化與活動，應該從平日的施政與生活中就能感受到，而不是選舉到了才動用預備金做個人形象宣傳。

無黨籍花蓮縣議員林參天接受媒體訪問表示，預備金是應該用在救命地方，例如這次台東強震，許多民宅受損，但縣政府卻將第一預備金用在宣傳小冊，「有想過災民的感受嗎」。這種大肆浪費非台東人之福，如果再這樣操作預備金，他呼籲中央收回預備金，平息眾怒。

對此，台東縣政府國際發展及計畫處長曹劍秋回應指出，台東縣府總共印製8萬多本「縣民手冊」，每戶贈送1本，台東市區4萬餘戶採取郵寄方式，其餘地區則由鄉鎮公所發放。

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印製「縣民手冊」，曹劍秋表示，主要因縣內許多長者不太會上網或利用手機、電腦線上取得縣政府相關施政服務資訊，有了手冊大家都可清楚了解各項縣政服務。手冊早在今年3月就計畫製作，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後至6月決標，9月印製，絕無針對性的時間點來發送。

曹劍秋指出，917、918地震，縣政府第一時間提供協助受災戶相關重建、整修的相關補助及經費發放辦法，同時積極向中央爭取經費幫助地方，也整合社會力量進行重建，這與動用第一預備金是兩回事，是沒有衝突的，更沒有排擠狀況，外界勿過度聯想及誤會。（編輯：戴光育）1111007

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