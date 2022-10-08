特拉維夫雙十國慶酒會 近200人出席盛會

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（中央社記者賴素芬台北8日電）駐以色列代表處6日晚舉行中華民國111年雙十國慶酒會，友邦及友好國駐以使節、跨黨派國會議員、政府部門、學術研究機構、產業界及台商等約180名政要及友我人士出席盛會。

這是駐以色列代表李雅萍今年到任特拉維夫後首次主持的國慶活動，也是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行後，代表處暌違兩年首度恢復舉辦實體國慶酒會。儀式由兩國國歌樂聲及「堅韌台灣，立足世界」國慶影片開場，包括以國多位政要、國會議員、特拉維夫及耶路撒冷市府代表在現場或以預錄影片表達祝賀。

以色列國會友台小組主席古蘭（May Golan）致詞時表示，很榮幸到場祝賀國慶，明年是台以互設代表機構30週年紀念，欣見這段期間台以關係顯著提升，雙邊貿易逐年增加，在新創、科技方面密切交流。身為女性國會議員，古蘭特別推崇蔡英文總統致力促進婦女賦權，也感謝駐以代表處對促進台以關係的努力。

李雅萍致詞時首先感謝各界友人一同慶祝中華民國生日快樂，也感謝來自各方的溫暖及支持使得台以關係在面對全球挑戰時還能持續推進。李雅萍說，面對國際疫情挑戰及威權主義的擴張，台灣是全球少數能創造經濟成長的國家，台灣持續協助其他國家對抗疫情，提供人道救濟與捍衛民主及全球供應鏈的韌性。

李雅萍說，台以對民主、自由的承諾以及繁榮、安全的追求分享共同價值，在場貴賓堅持民主的生活方式令人感動，也堅定宣告台灣是國際社會可信賴的夥伴及盟友，台灣站在防衛威權的第一道防線，不會向威權屈服，民主國家會團結一致，抵抗威權國家進逼。

李雅萍提及蔡總統及政府高層與人民在台參與國際大屠殺紀念日情形，向在場以國友人傳達台灣人民感同身受，台灣及以色列人民將永不放棄信念，永遠為生存戰鬥。

在產業與科技交流方面，李雅萍強調兩國均崇尚創新精神、追求尖端科技，且產業間具有高度互補性，期盼以國軟體研發與台灣硬體製造的夥伴關係持續擴大交流合作。

台以夥伴關係過去幾年大幅推進，李雅萍說，兩國已簽署30項協議，將推動在農業、公衛、教育、新創、科技與社會服務等領域互動交流。政府珍視台以雙邊關係，期盼持續拓展其他領域的合作。

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國慶酒會的活動及布置展現台灣多元文化及特色小吃。活動中李雅萍邀請來賓在天燈祈福區懸掛小天燈，祈願中華民國國運昌隆，台以關係更上層樓。舞台背板設計則以矗立在城市剪影中之地標建築台北101及代表處所在的阿滋利亞利（Azrieli）辦公大樓為主體，搭配兩國國旗彩繪蘭花，表達雙邊友好、共好繁榮意象。

代表處以創意就地取材，在猶太潔食（Kosher）規範內，提供具有台灣特色的餐點，如魚排刈包及芒果西米露等，使參與者可一邊品嚐美食，一邊欣賞台灣民謠組曲與在以台灣留學生的豎琴表演。（編輯：郭中翰）1111008