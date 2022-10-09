侯友宜陪謝國樑拜票 蔡適應：幸福力量才是大咖

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天邀請劇團演出，談到對手謝國樑今天找侯友宜陪同拜票時表示，爭取市民認同不是靠大咖，在演出活動中看見市民歡欣，代表基隆充滿幸福，這股力量才是大咖。

蔡適應下午邀請小青蛙劇團在基隆市光一路橋下休閒廣場演出「新小紅帽」，他並接受媒體訪問。媒體詢問，國民黨基隆市長參選人謝國樑下午邀請所謂的「大咖」 新北市長侯友宜陪同掃街站台，是否感到壓力？

對此，蔡適應指出，爭取市民認同並不是靠什麼大咖不大咖，他的主角是市民，像是今天舉辦的溫馨活動，很多家長都帶著孩子參與，「我們與人民站在一起，看見市民歡欣愉悅的模樣，代表這是個充滿幸福的城市」，這股力量才是真正的「大咖」。

此外，台灣指標民調今天公布「基隆市長選情調查」，詢問受訪者在參加基隆市長選舉的5名參選人中比較支持哪一名，結果有31.0%表示支持謝國樑、27.6%表示支持蔡適應、30.5%未明確回答。

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蔡適應對此表示，最近有很多民調都顯示許多市民尚未決定，有些民調他領先，有些則是落後或持平，他都虛心接受並持續努力，最重要的是11月26日投票當天，在此之前他會持續打拚，爭取還沒表態的市民認同。

這項民調由台灣指標民調自辦調查，調查對象為設籍在基隆市7個行政區內，年滿20歲的民眾，調查時間為5日至7日，採分層隨機抽樣方式，共完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。（編輯：戴光育）1111009