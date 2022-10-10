國慶大會登場 勇鷹、F-5衝場飛越總統府上空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，勇鷹新式高教機（中）、F-5E戰機（兩側）以品字編隊飛越總統府上空。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北10日電）國慶大會今登場，除了由國防部三軍樂儀隊以靜默槍法、高難度左手轉槍帶來精彩演出外，1架勇鷹高教機、2架F-5戰機更以三機品字隊形混合編隊衝場總統府上空，由於勇鷹將取代F-5，更象徵其薪火相傳。

主題為「守土衛國，你我同行」的國慶大會上午正式在總統府前登場，由八歌浪Pakelang團隊演出揭開序幕。

國防部三軍樂儀隊在序幕暖場階段，進行組曲演奏及花式操槍。樂隊在上半場演

奏「驍勇進行曲」，由國防部示範樂隊李毓川中士所創作，該樂曲精選「信號曲」、「軍盛序曲」、「傲視群峰」及「見疫勇為」等四段組曲，象徵國軍無畏無懼捍衛家園的決心；並由儀隊操演「共慶雙十」、「精誠團結」及「眾志成城」等三種隊形。

中場階段，由三軍儀隊在沒有音樂的伴奏下，以拍槍動作，配合踏步轉身及靠腿聲為節奏，呈現多層次的原地間槍法。今年更不同以往，首次挑戰全體隊員左手轉槍，考驗隊員彼此間的默契及專注力。

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前登場，國防部三軍樂儀隊眼神專注完成演出，展現精湛操槍技巧。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前廣場登場，八歌浪Pakelang團隊帶來充滿活力的暖場演出。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，北一女樂儀隊暖場演出，動作整齊，吸引民眾目光。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

下半場，則演奏由陸軍樂隊李錚治中士所創作的「衛國進行曲」，及改編歌手任賢齊的「永不退縮」等兩首歌曲，由儀隊配合進行不同隊形變換，展現國軍「國土主權、寸步不讓」決心，悠揚樂音迴盪在總統府前廣場，獲得現場民眾及嘉賓滿堂喝采；緊接著台南武陣、北一女樂儀旗隊帶來精彩演出。

序幕暖場最後階段，則由1架勇鷹新式高級教練機、2架F-5型機，以三機品字隊形混合編隊衝場通過總統府的上空，宣告國慶大會正式展開，也充分展現國軍面對敵情威脅，永不退讓的精神。

由於勇鷹未來將取代部隊訓練機F-5戰機，且F-5也可能是最後一次出現在國慶展演，因此這次衝場別具義，更象徵薪火相傳。（編輯：黃國倫）1111010

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前登場，國防部三軍樂儀隊帶來精彩演出，拋槍動作十分吸睛。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，勇鷹新式高教機、F-5E戰機以品字編隊飛越總統府上空，象徵薪火傳承。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，國旗機隊飛越會場上空時，國防部三軍樂儀隊官兵全體肅立。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，國軍三軍樂儀隊整齊劃一的動作吸引眾人目光。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，國防部三軍樂儀隊操演，共同歡慶國慶。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，八歌浪Pakelang團隊演出，為國慶大會揭開序幕。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，台南武陣登上典禮舞台，向國人傳達保衛鄉土、全民團結的理念。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日