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蔡適應提公托政見 謝國樑找盧秀燕助陣

2022/10/10 18:49（10/10 19:01 更新）
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民進黨基隆市長參選人蔡適應10日指出，未來若當選，他要在基隆各行政區建置至少一所公共托嬰中心，並輔導設立更多準公托，提供年輕家庭送托服務，減少因距離移動造成的不便，也能減輕父母負擔。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月10日
民進黨基隆市長參選人蔡適應10日指出，未來若當選，他要在基隆各行政區建置至少一所公共托嬰中心，並輔導設立更多準公托，提供年輕家庭送托服務，減少因距離移動造成的不便，也能減輕父母負擔。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月10日
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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天提出1區1公托政見，盼減輕家長負擔。國民黨基隆市長參選人謝國樑則有台中市長盧秀燕助陣，盧秀燕說，謝國樑會是基隆有史以來最有愛的市長。

蔡適應下午透過新聞稿表示，未來他要在基隆各行政區建立至少一所公共托嬰中心，並輔導設立準公共化托嬰中心，盼讓各行政區的市民，都能就近獲得托嬰服務。

蔡適應提到，有許多住在七堵、暖暖等行政區的家長，可能要跨區才能將孩子送托，未來他要在各行政區建置至少一所公共托嬰中心，並輔導設立更多準公共化托嬰中心，提供年輕家庭送托服務，減少因距離移動造成的不便，也減輕父母負擔。

台中市長盧秀燕下午回到家鄉基隆力挺謝國樑，一同到謝國樑競選總部與孩童同樂，暢談有愛城市的幸福願景，也前往廟口品嚐美食和掃街拜票。

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盧秀燕說，她發現謝國樑現在更有同理心看待每件事情，謝國樑的思考從以前希望做好事為民發聲，如今層次更加提升從愛出發，希望讓市民得到更多有尊嚴、溫度且真心的協助，謝國樑如果有機會當選市長，為基隆服務，會是有史以來最有愛的市長。

謝國樑表示，盧秀燕不僅是基隆女兒，更是學習路上的導師，他先前曾向盧秀燕請益，台中市努力活化閒置空間，持續投入公托、公幼、親子館倍增計劃，他也在這樣思維下，加入「各區主題」概念，提出基隆市7個行政區「親子遊樂空間」政策，而設立在競選總部的愛樂園，就是乘載著這樣的希望應運而生，盼讓親子同歡。（編輯：郭諭儒）1111010

台中市長盧秀燕（左）10日下午北上基隆，力挺國民黨基隆市長參選人謝國樑（右），盧秀燕表示，謝國樑若有機會當選市長為基隆服務，將會是有史以來最有愛的市長。中央社記者王朝鈺攝 111年10月10日
台中市長盧秀燕（左）10日下午北上基隆，力挺國民黨基隆市長參選人謝國樑（右），盧秀燕表示，謝國樑若有機會當選市長為基隆服務，將會是有史以來最有愛的市長。中央社記者王朝鈺攝 111年10月10日
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