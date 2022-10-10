賴副總統影片助講 讚劉建國帶領雲林迎光明未來

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（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國麥寮聯合競選總部今天晚間成立，副總統賴清德透過影片助講表示，在困苦環境中成長的劉建國，始終與農民站在一起，一定會帶領農業首都光明未來。

劉建國與麥寮鄉長參選人許忠富麥寮聯合競選總部正式成立，民進黨新北市長參選人林佳龍及立法委員蘇治芬、吳琪銘等人到場站台力挺，現場湧入大批支持者高喊「凍蒜」。

賴副總統晚上原本要為劉建國站台助講，因總統蔡英文晚上到嘉義縣參加國慶焰火活動，賴副總統則留在台北招待海內外貴賓，無法到場站台，因此特別錄製一段影片在現場播放。

賴副總統表示，劉建國成長過程與自己一樣，都是由母親獨自辛苦扶養成人，劉建國在困苦環境中成長，養成關心及照顧弱勢民眾的態度；自己擔任行政院長時，也見證劉建國始終與勞工、農民站在一起的態度，積極爭取農民權益。

賴副總統指出，劉建國擔任立委專業問政，為雲林爭取很多建設、解決很多問題；雲林縣一半以上的人口是以農維生，也是人口老化的城市，雲林縣雖然是農業縣，以前在蘇治芬、李進勇擔任縣長打拚下，已成為台灣的農業首都，更是國家重要糧倉，因此，需要選出一名有台灣心、本土情的縣長，那個人就是劉建國，大家一定要大團結支持劉建國。

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出身雲林麥寮的林佳龍晚間回故鄉，特地為劉建國站台拉抬聲勢。他表示，劉建國擔任立委期間，積極爭取雲林的建設，包括國道3號古坑交流道的側車道、已通過初審的雲林鐵路高架化，另外，還有爭取山線及海線的風景區分別納入大阿里山及雲嘉南國家風景區範圍。

林佳龍指出，當初蔡總統希望他能夠參選新北市長，主要原因就是雲林鄉親到北部打拚，大家都很有成就又團結，因此，要爭一口氣，除了要為劉建國拉票外，也要替他拉票，讓雲林、新北大翻新，讓他可以成為新北市自台北縣以來第一名出身雲林子弟的首長。（編輯：管中維）1111010