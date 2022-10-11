蔡適應推傳統市場轉型孵育亮點 吸引青年返鄉創業

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天表示，未來他會將地方創生能量導入傳統市場，協助傳統市場轉型，孵育在地品牌亮點，並提升設施，讓乾淨明亮空間成為青年返鄉創業首選。

蔡適應透過新聞稿表示，近幾年經由基隆市政府產業發展處的輔導，仁愛市場增加不少店家，日前他前往仁愛市場拜訪「初拉麵製作所」，老闆吳宸維邀請他品嚐蛤蜊雞白湯拉麵，吳宸維過去在外地工作，返鄉創立拉麵品牌後進駐仁愛市場，未來他也會持續推動傳統市場轉型。

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蔡適應說，過去他無論在歐洲遊學或前往日本等國訪問，都會特別到傳統市場和商店街了解各國傳統產業轉型過程，他也在9月公布地方創生政見，要強化太平山城、孝三路街區、義二路基地、正濱和平島等地，期盼孕育出更多在地品牌。

蔡適應表示，品牌孵育完成後，會需要駐點或店面提供商業服務，近年他已協助各傳統市場改善設備，讓場域和環境變得更舒適，未來這些傳統市場就能吸引更多新創品牌進駐，除既有人潮外，還能透過電子商務和社群行銷活絡傳統市場，他有信心可以帶領基隆，打造出屬於基隆的特色。（編輯：陳仁華）1111011