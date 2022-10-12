高階核廢處置場難覓 監察院請經濟部原能會檢討

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委田秋堇今天說，高階核廢料對環境影響可達百萬年，但台灣的「用過核子燃料最終處置計畫」預計耗資近600億元，最終恐難尋得地質穩定的處置場址，監察院請經濟部及原能會檢討改進。

監察院財政及經濟委員會、教育及文化委員會聯席會日前通過監委田秋堇、趙永清、鴻義章所提調查報告，三人今天舉行記者會。

田秋堇說，台電公司民國93年提出「用過核子燃料最終處置計畫」，95年經原子能委員會核定，執行至今已逾15年，預計要再執行35年，總共將耗資新台幣564億元，以尋覓並興建核電廠高階核廢料最終處置場址。

田秋堇表示，106年台電公司依該計畫書提出「我國用過核子燃料最終處置技術可行性評估報告」，大致是依照瑞典SKB公司最終處置設施執照申請的安全評估；但台灣處板塊運動活躍地區，與瑞典地質條件天差地別，以瑞典SKB公司的經驗，質疑是否能找到地質穩定性達百萬年的高放處置場。

田秋堇指出，相關單位應嚴肅面對無法逃避的地質問題，重新檢討台灣的「用過核子燃料最終處置計畫」，而不是按進度花錢，讓外界以為把錢花光，就能找到最終處置場址。

調查報告指出，「用過核子燃料最終處置計畫」分為五個階段，第一階段「潛在處置母岩特性調查與評估（94年-106年）」總決算數16.08億餘元、第二階段「候選場址評選與核定（107年-117年）」預估經費為88億元、第三階段「場址詳細調查與試驗（118年-127年）」87億元、第四階段「處置場設計與安全分析評估（128年-133年）」90億元、第五階段「處置場建造（134年-144年）」283億元。

田秋堇表示，後續階段所需調查、試驗、處置及建設等費用，將較用過核子燃料貯存費用更為龐大，其經費顯有低估之虞。

田秋堇說，台電公司跳過地下實驗室等關鍵計畫，卻在欠缺本土地質參數下，執意繼續發包進行虛擬的安全評估及驗證等工作，形成按計畫進度在花錢，而非按進度完成計畫目標；最後計畫恐將因欠缺地下實驗室驗證而難以續行，導致從94年起所做的一切調查研究終將空轉。

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田秋堇指出，原能會並未要求台電公司對候選場址區域的地質條件，進一步調查評估，欠缺候選場址相關地質數據下形成一連串的紙上作業，恐徒耗後端基金經費；原能會應重新檢討修正「用過核子燃料最終處置計畫」，以免後端基金持續空轉內耗，浪費國家經費。

趙永清說，台灣的核子燃料最終處置正不斷虛耗經費，政府要多聽各方意見，並先進行地質、地下水等基礎研究、調查。（編輯：林興盟）1111012