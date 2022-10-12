賴副總統為蔡其昌站台 強調會比媽媽市長做更好

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民進黨台中市長參選人蔡其昌12日晚間在東區樂成宮舉辦造勢晚會，副總統賴清德（前）出席表示，蔡其昌不是媽媽市長，卻可以做媽媽的工作；蔡其昌要蓋8000戶社宅，又有托嬰長照中心，在文化部分也有建設，他有遠見又推動台中進步，要全力支持。中央社記者蘇木春攝 111年10月12日

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（中央社記者蘇木春台中12日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天晚間在東區舉辦造勢晚會，副總統賴清德到場站台時表示，蔡其昌不是媽媽市長，卻可以做媽媽的工作，蓋社會住宅又有托嬰長照中心，要全力支持。

蔡其昌今天晚間在東區樂成宮，舉辦「台中動起來！」造勢晚會，賴副總統、桃園市長鄭文燦、立委黃國書，市議員黃守達、江肇國、鄭功進與市議員參選人陳雅惠、何昆霖等人都到場力挺。

造勢晚會先由在地表演團體暖場，接著多名議員上台支持蔡其昌，鄭文燦、黃國書也輪番上台宣講，緊接著蔡其昌在民眾簇擁下進場，最後由賴副總統上台向民眾請託支持。

賴副總統致詞時表示，「市長」跟「媽媽」的角色不同，媽媽當然很好有慈悲與關心，但市長這個角色需要監督與建設，要讓台中經濟變好，也要有企業家的精神，但現任的媽媽市長有做得周全嗎？

賴副總統說，媽媽疼小孩是天性，但是前市長林佳龍所規劃的社會住宅，為什麼現任市長要取消，媽媽對每一個小孩都應該公平，但林佳龍規劃的捷運藍線為什麼路線被改過，這樣怎麼會是媽媽市長？

提到先前擔任行政院長時期，賴副總統指出，他非常支持台中的各項建設，林佳龍擔任市長時，要求捷運綠線延伸到彰化，藍線規劃要通過，或是捷運橘線規劃、山海環狀線與東豐快速道路，他都贊成。

賴副總統說，但是現在捷運綠線在拖延下好不容易才通車，但其他路線規劃都沒看到進度，蔡其昌承諾若當選台中市長，藍線要4年內動工，其他路線都要通過，這才是對台中最好的。

至於蔡其昌推出的政見，賴副總統表示，他很欣賞「2035年台中達到低碳城市目標」這項政見，不只切合世界潮流，也符合國家建設，以及針對舊城區提出的各項計畫，這也是他擔任台南市長時推出的建設，台南能夠成功，台中也能夠成功。

賴副總統指出，蔡其昌不是媽媽市長，卻可以做媽媽的工作，蔡其昌要蓋8000戶的社會住宅，又有托嬰長照中心，在文化部分也有建設，蔡其昌有遠見又推動台中進步，要全力支持。

賴副總統表示，2天前在雙十國慶，蔡總統提到，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全世界，政治變化越加危險，但看到很多國家的官員來台灣訪問，代表對台灣的支持。

賴副總統說，他要拜託大家要做總統的後盾，支持民進黨推出的候選人，在台中就要支持蔡其昌，讓總統有更好的民意與力量，共同團結面對外界威脅。

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蔡其昌表示，盧秀燕只會「割稻尾」與「吊車尾」，割稻尾是把過去林佳龍的政績當作是自己的政績，沒有拿出新的政績，吊車尾則是在施政滿意度調查都是倒數，甚至輸給涉貪污案的宜蘭縣長林姿妙。

蔡其昌說，最近網路在傳的美景照片，不是屏東縣立圖書館，就是高雄的「龍貓隧道」，但近4年來台中沒有讓人驕傲的風景，台中人有志氣與勇氣，做不好的市長就換掉。（編輯：陳仁華）1111012

民進黨台中市長參選人蔡其昌12日晚間在東區樂成宮舉辦「台中動起來！」造勢晚會，吸引支持者到場相挺，與會民眾熱情揮舞旗幟、呼口號。中央社記者蘇木春攝 111年10月12日