謝國樑質疑親信家族借牌包工程 蔡適應駁老調重彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北13日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應的親信家族，不斷得標治水工程，疑似違法借牌包基隆「壯觀台北高地用水工程」工程，呼籲自來水公司主動調查。

蔡適應上午在立法院接受媒體聯訪指出，自來水公司8月已發聲明，對於謝國樑所提的這些公司，經查沒有問題，他不知道2、3個月後，謝國樑重新指控，是否老調重彈；如果覺得有問題，歡迎向檢調檢舉。

謝國樑上午在國民黨召開「基隆水工程肥水滿滿！再爆蔡團隊家族借牌包工程3000多萬！」記者會。

前國民黨青年團總團長呂謦煒在會中表示，日前蔡適應就曾被檢舉踢爆，服務團隊的親信們有2家公司多次得標「自來水管線」工程，得標的金額總計超過新台幣2億元，而其中富羣公司的負責人，非常巧合的就是時任蔡適應服務團隊副主任劉文得的弟弟，而且「富羣公司」的辦公地址正好就在蔡適應服務處的樓上。

國民黨台北市議員楊植斗則說，無論是「富羣公司」，還是後來被發現的「上弘泰公司」，通通都與蔡適應服務團隊副主任劉文得的親兄弟有關；且今天更被踢爆富羣公司的總經理，跟得標「壯觀台北高地用水工程」的「廣信工程」聯絡人竟然是同一個人，天底下哪有這麼巧合的事情。

謝國樑說，蔡適應面對爭議事件總是顧左右而言他，完全不敢正面回覆，他呼籲蔡適應好好交代清楚。

蔡適應上午在立法院接受媒體聯訪指出，謝國樑的講法完全錯誤，他沒有開任何企業、公司，也跟謝國樑所提的公司，沒有任何金錢往來。他的辦公室副主任，半年前已從服務處離職，「跟我沒任何關係」。

他說，基隆高地供水問題長期以來無法獲得有效處理，是他擔任立委後積極處理；反觀謝國樑過去擔任立委，因為嚴重的怠惰，讓基隆用水問題延宕到現在，謝國樑應先向基隆市民道歉。

蔡適應說，謝國樑如果覺得這些公司在參與公共工程招標時有問題，可以直接向檢調檢舉，他也歡迎，「因為這些狀況跟我無關」。（編輯：蘇志宗）1111013