外交部：樂見烏克蘭友台議員交流 是否來訪將再說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北13日電）外交部發言人歐江安今天表示，樂見台灣與烏克蘭兩國民意代表與立法機關深化交流與互動，至於烏國會議員是否月底訪台，如有相關具體結果，外交部會適時說明。

歐江安今天在外交部例行記者會中回答媒體提問表示，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）於8月17日宣布成立跨黨派友台小組，當時有15位烏克蘭國會議員參加，希望與台灣發展經濟、文化、人道救援或其他領域的友好雙邊關係，立法院也在11日由立委黃世杰正式成立台灣與烏克蘭國會議員友好協會，有超過40位跨黨派立委加入協會，共同表達台灣對烏克蘭的支持與聲援。

她表示，外交部對於兩國國會雙邊成立友好協會表達高度支持，也樂見兩國民意代表與立法機關，能夠深化彼此互動與交流；至於是否會有烏克蘭國會議員到台灣訪問，她說，若有相關具體結果，外交部會做適時說明。（編輯：郭無患）1111013