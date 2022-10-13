更多編輯台推薦新聞：
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎
國際

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 政治

外交部：樂見烏克蘭友台議員交流 是否來訪將再說明

2022/10/13 14:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北13日電）外交部發言人歐江安今天表示，樂見台灣與烏克蘭兩國民意代表與立法機關深化交流與互動，至於烏國會議員是否月底訪台，如有相關具體結果，外交部會適時說明。

歐江安今天在外交部例行記者會中回答媒體提問表示，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）於8月17日宣布成立跨黨派友台小組，當時有15位烏克蘭國會議員參加，希望與台灣發展經濟、文化、人道救援或其他領域的友好雙邊關係，立法院也在11日由立委黃世杰正式成立台灣與烏克蘭國會議員友好協會，有超過40位跨黨派立委加入協會，共同表達台灣對烏克蘭的支持與聲援。

她表示，外交部對於兩國國會雙邊成立友好協會表達高度支持，也樂見兩國民意代表與立法機關，能夠深化彼此互動與交流；至於是否會有烏克蘭國會議員到台灣訪問，她說，若有相關具體結果，外交部會做適時說明。（編輯：郭無患）1111013

歐江安
俄羅斯飛彈無差別攻擊烏克蘭 外交部嚴厲譴責 外交部譴責北韓射導彈 吳釗燮向日方表達台灣支持
梅列日科
不畏中國施壓 烏克蘭外委會主席：友台小組勢在必行 北京實質挺俄侵略 烏克蘭跨黨派議員加入30國抗中聯盟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯大譴責俄併吞烏領土 美促各國表態拒武力侵犯