藍批賴清德失言 蔡其昌：勿將「媽媽」當選舉工具

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（圖）13日表示，台中市長盧秀燕不能將「媽媽」變成選舉的工具，只見她對狼師、財團的妥協，也不見對市民的關懷與照顧，請盧秀燕不要消費全天下疼愛孩子的「媽媽」。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日

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（中央社記者蘇木春台中13日電）副總統賴清德昨天為民進黨台中市長參選人蔡其昌助選，指現任的媽媽市長做得不周全，遭藍營批評失言；蔡其昌今天表示，盧秀燕並沒有將市民當成家人，不能將「媽媽」變成選舉工具。

賴副總統昨天到台中樂成宮為蔡其昌助選，他致詞時表示，「市長」跟「媽媽」的角色不同，媽媽當然很好有慈悲與關心，但市長這個角色需要監督與建設，現任的媽媽市長有做得周全嗎？

對於賴副總統昨天的發言，台中市政府新聞局長鄭照新今天表示，賴副總統失言了，請問賴副總統是以什麼角度去批評一個媽媽「周不周全」？這些言論顯示對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌。

蔡其昌今天發布新聞稿表示，「媽媽市長」只是盧秀燕自稱的口號，4年來盧秀燕並沒有將市民視為己出當成家人，在虐童案跟狼師案的過程裡，盧秀燕從未站在受害者的立場，用媽媽的角度關心自己受傷害的子女，甚至放任被欺負。

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蔡其昌說，在屢次發生的治安暴力事件裡面，盧秀燕更沒有像媽媽照顧孩子，窮盡一切努力解決治安問題，讓自己的小孩能走在路上，不會擔心害怕。「媽媽」會將照顧年輕人的社會住宅用地，賣給財團建商，讓台中市的房價飆漲，讓孩子難以生活嗎？

蔡其昌認為，盧秀燕不能將「媽媽」變成選舉的工具，只見她對狼師、財團的妥協，也不見對市民的關懷與照顧，請盧秀燕不要消費全天下疼愛孩子的「媽媽」。（編輯：謝雅竹）1111013