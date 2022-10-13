屏東榮總遭質疑僅邀綠營 政院：未主動邀約民代

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（中央社記者黃雅詩、賴于榛台北13日電）行政院長蘇貞昌日前視察即將開幕的屏東榮民總醫院，藍營立委質疑，現場僅邀民進黨民代出席，違反行政中立。退輔會副主委李文忠今天表示，行程是政院通知，不是退輔會通知。

政院人士私下說明，政院並未主動邀約民代或參選人參與當日活動，而此活動是公開行程，政院於前一日即向媒體發布，當日也有關心屏東當地重大醫療建設的民意代表到場。

李文忠今天應邀至立法院外交及國防委員會備詢。國民黨立委廖婉汝質詢指出，蘇貞昌9月25日視察11月即將開幕的屏東榮民總醫院，她和幾位在野黨在地民代完全未獲通知，到行政院網站看新聞照片才傻眼，合照民代「一片綠油油」，令人質疑退輔會以公務行程助選、違反行政中立。

李文忠答詢時表示，此事他有特別去了解，不是退輔會通知的，是由行政院通知，他認為公務行程不應有黨派之分，屏東榮民總醫院開幕，他知道在地所有民代都很關心，在退輔會主導的行程，他都曾三令五申「絕不會漏掉任何人」。

廖婉汝追問，蘇貞昌視察屏東榮總算公務行程或選舉行程，李文忠表示，行政院長視察是公務行程，至於邀請來賓，他有去了解，這是行政院通知，不是退輔會通知，現場民代並非退輔會邀請，之前某位屏東立委曾問他行程是何時，他也拒不回答。

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李文忠解釋，他在活動現場問過，為何一些民代參選人會來，但屏東榮民總醫院告訴他並非院方通知，立委已經到場也不能趕走，他當場曾很納悶，為何是那兩個委員在，其他不分區委員不在，「但有時候地方活動難免會這樣，有些活動常常也只有國民黨的人到場。」

廖婉汝表示，此舉讓地方在野黨民代感受很不好，看到新聞傻眼，自己未獲邀請到場，到行政院網站看照片，發現會場「一片綠油油候選人」，她認為政院不應行政不中立到這種程度，應注意公平性。（編輯：蘇志宗）1111013