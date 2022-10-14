為「十全十美」站台 朱立倫籲投給媽媽候選人們

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尋求連任的台中市長盧秀燕（前左）14日晚間舉辦首場大型造勢晚會，黨主席朱立倫（前左2）到場站台，呼籲選民全力支持國民黨的「媽媽候選人們」，並由盧秀燕帶領「十全十美」一起當選。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市長盧秀燕尋求連任，今天晚間舉辦首場造勢晚會，「十全十美」10名國民黨女性縣市長及參選人出席，黨主席朱立倫站台時表示，他要請民眾投給國民黨的「媽媽候選人們」。

盧秀燕今天晚間在太平體育場舉辦「十全十美．女力挺台灣」聯合造勢大會，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏等人皆出席。

朱立倫致詞時表示，大家都知道媽媽是最偉大的，媽媽市長是大家最肯定的，媽媽縣長也是大家最愛的，國民黨這次每一名縣市長參選人都是努力也受到肯定的人選。

朱立倫特別點名林姿妙，他說，在宜蘭縣問大街小巷，大家都會覺得林姿妙做得很好，不要用司法抹黑去抹黑她。

朱立倫表示，他要跟總統蔡英文說「你今天否定媽媽市長，就是否定我們自己的媽媽，就是否定大家的媽媽」，他要請所有愛媽媽的民眾，投給國民黨的「媽媽候選人們」，今天就由盧秀燕帶領「十全十美」一起當選。

盧秀燕說，台灣總共有20個縣市，國民黨就提名10名女性參選，代表女力崛起。過去3年國民黨籍7名女性縣市長，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，發揮女性執政特質，用細心、同理心、暖心把自己的城市保護很好。

盧秀燕認為，教育是最重要的，上任後把教育文化預算比例提高到六都第一，並大量增加公托設施，多項建設在媒體評比都是第一，大的建設媽媽市長、女性也能做。

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盧秀燕批評，她這次是第9次參加選舉，卻被批評送往迎來、只會柴米油鹽醬醋茶、當市長不是好媳婦等等，這些言語都是看不起人、歧視與抹黑，她感嘆社會為了這次選舉怎麼變成這樣子？

盧秀燕表示，蔡總統負有端正選風的責任，不要讓中央政府假公濟私去攻擊你的對手，因為國家跟城市要往正向走，女性縣市長要保護城市、會經濟與建設，也一定會促成國家的善良風氣，「我要拜託大家，給我們10名女性候選人機會。」（編輯：郭諭儒）1111014

台中市長盧秀燕（前中）力拚連任，14日晚間舉辦首場大型造勢晚會，主題為「十全十美．女力挺台灣」。盧秀燕表示，國民黨在這次選舉提名了10名女性參選，代表女力崛起。前左為國民黨高雄市長參選人柯志恩。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日

尋求連任的台中市長盧秀燕14日晚間舉辦「十全十美．女力挺台灣」聯合造勢大會，吸引大批支持民眾到場支持，現場旗海飄揚、「凍蒜」聲不斷。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日