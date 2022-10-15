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盧秀燕合體林姿妙 蔡其昌：應說明道德標準

2022/10/15 12:20
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（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市長盧秀燕昨天合體涉貪遭起訴的宜蘭縣長林姿妙，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，盧秀燕和林姿妙合體是認同涉貪被起訴嗎？應明確表態、說明道德標準。

盧秀燕昨天晚間在太平體育場舉辦「十全十美．女力挺台灣」聯合造勢大會，彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙，以及高雄市長參選人柯志恩、南投縣長參選人許淑華、嘉義縣長參選人王育敏等人皆出席。

蔡其昌今天上午與台中市議員鄭功進聯合舉辦東區親子藝文季活動，會前他接受媒體採訪，關於，盧秀燕昨天與涉貪遭起訴的林姿妙合體同台造勢，蔡其昌做上述回應。

蔡其昌表示，盧秀燕應明確表態跟林姿妙合體，是認同涉貪被起訴，還是因為施政滿意度排名在林姿妙之後，要向她請益市政？國民黨提名涉貪的縣長，盧秀燕能接受國民黨的標準嗎？

蔡其昌指出，相對其他政黨，參選人的論文有爭議，不是退選就是辭職，國民黨的縣市首長涉貪，還在提名、聯合造勢，盧秀燕身為台中市長，應該說清她的道德標準、法律標準。

媒體詢問，盧秀燕今天前往南投為許淑華輔選，蔡其昌則認為，盧秀燕全台跑透透，但台中市行程少的可憐，她不願跟台中市民請託，到外縣市助選時間卻很多，許多人認為她為正副總統選舉鋪路。

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蔡其昌說，如果無心市政，趕快去拚正副總統選舉，讓有心改變台中的蔡其昌擔任市長。

媒體再問，盧秀燕昨天還沒上台演講，台下已開始散場，以及盧秀燕呼籲總統蔡英文約束網軍。蔡其昌說，國民黨行政動員不能真的獲得民心，造勢場合若無法獲得認同，動員都只是「吹口哨壯膽」，意義不大；對於網軍，若無證據都是抹黑，謾罵、抹黑不是好的選風。（編輯：謝雅竹）1111015

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