劉櫂豪向孩童發表政見 饒慶鈴舉辦競總成立大會

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天對孩童發表政見，要打造一鄉一親子公園，小朋友也紛紛說出夢想中的公園；拚連任的國民黨台東縣長饒慶鈴則舉辦競總成立大會。

劉櫂豪「造好新台東」基地今天上午來了一群小朋友，要參加親子故事營活動，逗點創意劇團老師林金花為小朋友說故事「塑膠島」，透過繪本故事說演、劇場式遊戲，讓親子一起貼近自然之心。

接著由劉櫂豪對孩童發表友善親子環境政見，劉櫂豪說，他當選後新台東縣政府要依據每個鄉鎮市的特色，設立不同主題親子樂園，舉辦全國孩子運動大會，以及設立親子滑步車公園。

現場小朋友紛紛提出夢想中的公園，包括恐龍公園、三角公園、巧克力公園、賽車公園、滑步車公園等。

饒慶鈴則在下午舉辦競選總部成立大會，是饒慶鈴所舉辦的第一場大型造勢活動，競選總部表示，各鄉鎮支持者、候選人、後援會、還有國民黨主席朱立倫都將親自到場為饒慶鈴加油。

競選總部表示，4年前，饒慶鈴以史上最高票贏得勝選，4年以來的成績單有目共睹，在天下與遠見等多項民調，贏得高達8成的施政滿意度，9成的台東人覺得生活在台東很幸福。

饒慶鈴發出兩個動員令，第一個是4年前投票給她的人，今年一定還要投給她；第二個是4年前沒有投給她的人，給自己一個光榮的機會，投票支持饒慶鈴。（編輯：謝雅竹）1111015