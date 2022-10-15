赴南投為許淑華站台 盧秀燕讚最佳縣長人選

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國民黨南投縣長參選人許淑華（右1）暨集集鎮長參選人吳大村（左1）聯合競選總部成立大會15日舉行，台中市長盧秀燕（右2）到場力挺。左2為南投縣長林明溱。（許淑華競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月15日

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）國民黨南投縣長參選人許淑華暨集集鎮長參選人吳大村聯合競選總部成立，台中市長盧秀燕到場力挺；盧秀燕說，一個好縣長，要能整合區域縣市與地方鄉鎮，而許淑華是最佳人選。

中國國民黨南投縣長參選人許淑華今天上午在集集鎮舉辦許淑華暨集集鎮長參選人吳大村聯合競選總部成立大會，出席的有許淑華、盧秀燕及南投縣長林明溱等人。

盧秀燕特別到場站台力挺許淑華，盧秀燕致詞時說，她和許淑華曾是立法院同事，特別來到南投和鄉親見面，也為許淑華加油打氣。

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盧秀燕指出，許淑華在擔任立委時守護南投建設絕不妥協，而一個好縣長要能夠整合區域縣市與地方鄉鎮，鄰近的縣市、南投在地的鄉鎮長與南投縣長齊心合作打拚，才是鄉親的最大利益。

許淑華則說，她要感謝集集鄉親對她的支持，過去她擔任立委時，積極爭取水保經費，投入集集鎮護岸修復等工程，保護鎮民生命財產安全，也爭取台鐵集集支線改善基礎設施，讓居民遊客往來平安順利，未來如果擔任縣長，會帶著鄉親支持在縣府與公所相互配合，建設集集鎮。（編輯：謝雅竹）1111015