更多編輯台推薦新聞：
林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原
生活

林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊
文化

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土4萬3478例 增77死、268中重症
首頁 / 政治

赴南投為許淑華站台 盧秀燕讚最佳縣長人選

2022/10/15 13:43（10/15 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨南投縣長參選人許淑華（右1）暨集集鎮長參選人吳大村（左1）聯合競選總部成立大會15日舉行，台中市長盧秀燕（右2）到場力挺。左2為南投縣長林明溱。（許淑華競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月15日
國民黨南投縣長參選人許淑華（右1）暨集集鎮長參選人吳大村（左1）聯合競選總部成立大會15日舉行，台中市長盧秀燕（右2）到場力挺。左2為南投縣長林明溱。（許淑華競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投15日電）國民黨南投縣長參選人許淑華暨集集鎮長參選人吳大村聯合競選總部成立，台中市長盧秀燕到場力挺；盧秀燕說，一個好縣長，要能整合區域縣市與地方鄉鎮，而許淑華是最佳人選。

中國國民黨南投縣長參選人許淑華今天上午在集集鎮舉辦許淑華暨集集鎮長參選人吳大村聯合競選總部成立大會，出席的有許淑華、盧秀燕及南投縣長林明溱等人。

盧秀燕特別到場站台力挺許淑華，盧秀燕致詞時說，她和許淑華曾是立法院同事，特別來到南投和鄉親見面，也為許淑華加油打氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕指出，許淑華在擔任立委時守護南投建設絕不妥協，而一個好縣長要能夠整合區域縣市與地方鄉鎮，鄰近的縣市、南投在地的鄉鎮長與南投縣長齊心合作打拚，才是鄉親的最大利益。

許淑華則說，她要感謝集集鄉親對她的支持，過去她擔任立委時，積極爭取水保經費，投入集集鎮護岸修復等工程，保護鎮民生命財產安全，也爭取台鐵集集支線改善基礎設施，讓居民遊客往來平安順利，未來如果擔任縣長，會帶著鄉親支持在縣府與公所相互配合，建設集集鎮。（編輯：謝雅竹）1111015

許淑華
逢甲大學論文審查後遭攻擊 許淑華聲援不容貶低 碩士論文審查結果出爐 許淑華：終於還清白公道
盧秀燕
盧秀燕合體林姿妙 蔡其昌：應說明道德標準 為「十全十美」站台 朱立倫籲投給媽媽候選人們
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族