高虹安提關埔政見 盼打造安心生活環境

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天提出關埔安心政見，包含光埔空橋完工、推動就近入學、新設學校、降低班級師生比等，讓關埔成為市民安心生活的好地方。

高虹安競選團隊發布新聞稿指出，今天正式公布關埔政見影片，以簡易理解的影片和口白方式，讓市民了解她對關埔未來政見，分為短中長期三階段，也讓孩子有一條平安通學的路。

高虹安說，關埔5大安心政見包含，2025年光埔全區空橋完工；AI大數據分析交通路網號誌最佳化方案；推動就近入學、安心通學步道、安心交通車；光武、建功國中擴班、關埔地區新設學校；合理正式教師比例、完整代理教師聘期、降低班級生師比。

高虹安指出，她了解地方需求指出希望把慈雲路兩側的空橋接起來，讓孩子可以不用橫越車潮擁擠的馬路，而歷任民代都爭取過但沒有成功。

高虹安表示，在了解光埔空橋的背景後，已在4月29日邀請中央與地方官員舉辦座談會，5月13日再次邀集竹科管理局開會，確認竹科回饋金，符合空橋建設的補助範圍。

高虹安說，對於關埔居民的期待，她要幫大家實現，未來，也將持續和各方請益，陸續提出更好的政見，和市民一起為新竹努力。（編輯：謝雅竹）1111015