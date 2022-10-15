李文忠：榮民多視蔣中正為父親 若拆銅像必引失落

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（中央社記者游凱翔台北15日電）退輔會副主委李文忠反對拆除蔣中正銅像，台灣基進黨成員今天赴退輔會抗議。李文忠回應，轉型正義應支持，但榮民多視老總統為將他們從大陸帶到台灣的父親，若現在處理，勢必引起榮民強烈失落及抗爭。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠13日在立法院答詢認為，轉型正義要堅持，但對於拆除蔣中正銅像一事，他個人已多次表達反對立場；台灣基進秘書長王興煥等人，今天不滿李的說法，赴退輔會前抗議。

退輔會傍晚發布新聞稿回應，對於拆除銅像及轉型正義問題，李文忠過去已有完整說明。李文忠提到，轉型正義理應支持，這也是法律的要求，歷史的正義及和解才能達成，但榮民多視老總統為將他們從大陸帶到台灣的父親，因此榮家銅像應全數保留。

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李文忠提到，社會及立委關心的是中正紀念堂銅像拆除的事，那是最大威權象徵，且在民主國家本不應存在，但是若現在處理，勢必引起榮民與深藍族群強烈失落及抗爭，這是徒增困擾的舉動，也不利和解共生，因此務實解決之道，並非拆除而是威權除魅。

李文忠強調，退輔會職司服務照顧榮民，包括照顧榮民情感，榮民一輩子保家衛國，奉獻台灣，退輔會誠懇呼籲社會各界，應該理解及尊重榮民情感。（編輯：張均懋）1111015