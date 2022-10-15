更多編輯台推薦新聞：
林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原
生活

林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊
文化

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風尼莎暴風圈有擴大趨勢 明天至17日雨勢最明顯
首頁 / 政治

蔣萬安取經盧秀燕市政經驗 盼有助擘劃北市願景

2022/10/15 18:01（10/15 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）15日走訪台中，台中市長盧秀燕（左2）親自接待，陪同蔣萬安訪視潭子國民暨兒童運動中心。中央社記者趙麗妍攝 111年10月15日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）15日走訪台中，台中市長盧秀燕（左2）親自接待，陪同蔣萬安訪視潭子國民暨兒童運動中心。中央社記者趙麗妍攝 111年10月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天南下台中考察，台中市長盧秀燕親自陪同，盧秀燕表示，市政建設受肯定，不吝分享，蔣萬安則說，向各界請益有助他未來擘劃台北市願景。

民眾黨籍立委、新竹市長參選人高虹安上週參訪建國市場，盧秀燕到場致意。蔣萬安今天南下台中，考察潭子國民暨兒童運動中心，盧秀燕牽著蔣萬安的手，逐一講解環境設施，由中市府運動局長李昱叡負責簡報。

盧秀燕表示，台中市首創全國國民暨兒童運動中心，讓大人小孩都可一起運動。她強調，今天是市政交流，因有市政建設受外界肯定，大家想來了解也不吝分享，在建設中所遇到的問題以及成果，樂於分享。

蔣萬安則說，把握時間到台中考察，選舉過程中，不管是傾聽市民心聲，或是向各界請益，都對他未來擘劃台北市的願景，很有幫助。未來也會有更密切的合作，透過市政請益，互相交流、彼此學習，希望把台中市受肯定的政策，也能在台北市逐一實現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕接受媒體聯訪，針對記者詢問近日外縣市行程多，外界指是為總統大選佈局，另她在造勢晚會上演說，具有藍營新共主架式，盧秀燕表示，謝謝大家的抬愛，沒有想那麼多，只是盡力做現在競選以及輔選的工作，大家可以正面看待選舉，不用想太多。

盧秀燕說，過去9次選舉，受到許多好朋友幫助，蔣萬安在上次她競選市長以及之前選舉時，都有來幫忙站台、掃街，因此，別人有需要時，盡己之力、加以回報、予以協助，這是做人的道理。（編輯：卞金峰）1111015

盧秀燕
赴南投為許淑華站台 盧秀燕讚最佳縣長人選 盧秀燕合體林姿妙 蔡其昌：應說明道德標準
蔣萬安
藍營批疫苗採購 陳時中競總：勿拿疫情當提款機 蔣萬安再批陳時中 護航高端到不知所云
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族