蔣萬安取經盧秀燕市政經驗 盼有助擘劃北市願景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中15日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天南下台中考察，台中市長盧秀燕親自陪同，盧秀燕表示，市政建設受肯定，不吝分享，蔣萬安則說，向各界請益有助他未來擘劃台北市願景。

民眾黨籍立委、新竹市長參選人高虹安上週參訪建國市場，盧秀燕到場致意。蔣萬安今天南下台中，考察潭子國民暨兒童運動中心，盧秀燕牽著蔣萬安的手，逐一講解環境設施，由中市府運動局長李昱叡負責簡報。

盧秀燕表示，台中市首創全國國民暨兒童運動中心，讓大人小孩都可一起運動。她強調，今天是市政交流，因有市政建設受外界肯定，大家想來了解也不吝分享，在建設中所遇到的問題以及成果，樂於分享。

蔣萬安則說，把握時間到台中考察，選舉過程中，不管是傾聽市民心聲，或是向各界請益，都對他未來擘劃台北市的願景，很有幫助。未來也會有更密切的合作，透過市政請益，互相交流、彼此學習，希望把台中市受肯定的政策，也能在台北市逐一實現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧秀燕接受媒體聯訪，針對記者詢問近日外縣市行程多，外界指是為總統大選佈局，另她在造勢晚會上演說，具有藍營新共主架式，盧秀燕表示，謝謝大家的抬愛，沒有想那麼多，只是盡力做現在競選以及輔選的工作，大家可以正面看待選舉，不用想太多。

盧秀燕說，過去9次選舉，受到許多好朋友幫助，蔣萬安在上次她競選市長以及之前選舉時，都有來幫忙站台、掃街，因此，別人有需要時，盡己之力、加以回報、予以協助，這是做人的道理。（編輯：卞金峰）1111015