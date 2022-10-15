盧秀燕市政輔選交替 蔡其昌連跑3聯合競選總部

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）15日出席同黨市議員參選人蔡耀頡（右）聯合競選總部成立大會，進場時受到支持者歡迎。中央社記者趙麗妍攝 111年10月15日

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦幸福親子藝文季活動，與3個市議員參選人成立聯合競選總部。台中市長盧秀燕市政、輔選行程交替跑，選舉倒數，週末藍綠行程滿檔。

選戰倒數，蔡其昌週末行程滿檔，一早在東區與台中市議員鄭功進舉辦幸福親子藝文季，與孩子同樂，接著到太平、豐原、烏日等區，依序和市議員參選人蔡耀頡、廖芝晏、曾威等，成立聯合競選總部。

蔡其昌表示，今天3場聯合競總成立皆在原縣區，他從30歲就進入台中縣政府服務，打拚照顧台中縣鄉親，35歲進入立法院後繼續爭取選區建設，現在身為台中市長的參選人，心中所想的仍是如何為台中爭取更多建設。

他呼籲鄉親，若期待台中改變，拒絕延宕邊緣化，就票投蔡其昌、民進黨籍市議員參選人，攜手迎接新台中。

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爭取連任的盧秀燕，週末行程市政、輔選交替跑，一早參加龍津國小百年校慶，接著到南投為國民黨籍南投縣長參選人許淑華輔選，再回到台中市陪同國民黨台北市長參選人蔣萬安考察潭子國民暨兒童運動中心，下午前往大肚出席無黨籍台中市議員參選人林昊佑競選總部成立大會。

盧秀燕為林昊佑披上彩帶、授戰旗，盧秀燕指出，她跟林昊佑的父親、台中市議員林汝洲是情義相挺的好夥伴，林汝洲要世代交棒，她一定要來相挺，呼籲大肚鄉親要大團結。（編輯：卞金峰）1111015