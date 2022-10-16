蔡培慧成立名間鄉聯合競總 許淑華挺青年創業就業

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天成立名間鄉聯合競總，蔡培慧說，將為名間鄉規劃更便利交通；國民黨南投縣長參選人許淑華青年後援會成立，她說，推政見協助青年生活、就業創業。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧、名間鄉長參選人陳翰立今天成立名間鄉聯合競選總部，南投市長參選人賴燕雪、南投縣議員參選人沈夙崢與數百名鄉親冒雨到場力挺，展現團結拚勝選氣勢，蔡培慧表示，名間鄉物產豐富，更是南投重要茶產區，可說是「手搖飲」的家。

蔡培慧說，全台一半以上的水草是從名間鄉新街村生產，更有台鐵集集支線濁水火車站，未來她也會規劃更便利交通方式。民進黨立委羅美玲出席致詞說，陳翰立優質又有國際觀，名間鄉近年幾乎沒改變，需要一名有活力、有創意的年輕人來帶領，重新注入活水。

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國民黨南投縣長參選人許淑華今天成立青年後援會，吸引數百名青年到場支持，許淑華致詞表示，她深深了解青年成家立業的煩惱與所需資源，因此，參選政見提出青年宜居、青年立業、青年發展等政策主軸，要從生活、就業、創業、提升競爭力等方向幫助青年。

許淑華表示，青年宜居規劃結合各式資源協助，首先是興建青年住宅；青年立業則提供工作機會、創業資源並設立青年發展基金；青年發展政策則研擬由縣府提供出國獎學金，培養國際競爭力，特別設置弱勢、原住民、新住民名額，讓所有人有機會出國學習。（編輯：陳仁華）1111016