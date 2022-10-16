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麻將最大黨首召開黨員大會 發起人郭璽獲選黨主席

2022/10/16 16:37
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（中央社記者曾以寧高雄16日電）「麻將最大黨」今天在高雄漢來巨蛋會館舉辦第一次黨員大會，經黨員表決由發起人郭璽擔任首任黨主席。郭璽說，將遵循黨章精神，宣揚麻將為正當休閒活動。

由郭璽發起的「麻將最大黨」今天在高雄漢來巨蛋會館舉辦第一次黨員大會，120名黨員中有78人出席，現場討論通過黨章，並推選黨主席，最終由郭璽獲得多數黨員支持，當選首任黨主席。

郭璽致詞表示，將遵循黨章精神，反轉麻將汙名形象，宣揚麻將為正當的休閒活動，協助政府減緩高齡人口長照經濟負擔，達到關懷老人與長照的目標，並培養選手進軍國際智力運動，爭取世界競賽的一席之地，獲得現場黨員歡呼。

郭璽說，麻將最大黨成立的目的，並不在政治惡鬥與爭取執政，而是要藉由這團體集中麻將愛好者。「麻將最大黨」成立以來，理念深獲社會大眾認同，短短不到1個月的時間，迴響熱烈，申請入黨人數已超過1萬多人，崛起的速度令人咋舌，「未來發展後勢看好，極有可能成台灣第3大政黨」。

根據今天通過的黨章，麻將最大黨將不會收取黨費，組織區域為全國，主事務所將設於台北市，年滿16歲即可申請入黨。

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黨章指出麻將最大黨任務為，促進各界對黨宗旨主張的重視與支持；提倡國內正當麻將智能運動娛樂，增進生活情趣；推廣銀髮族團體麻將休閒活動之聯誼、交流與合作；減緩銀髮老年族群腦力退化速度，減輕政府財政負擔，達到關懷與長照目標；培養優秀選手參加國際智能競賽；提名黨員參加公職人員選舉。

郭璽從軍曾任職海軍司令部武獲室，1993年因軍購弊案遭捲入海軍上校尹清楓命案；近年又因潛艦國造被傳出軍火商利益糾紛。這2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，透過籌設休閒麻將館，開創新事業，希望外界洗刷外界對他的軍火商誤解。（編輯：黃世雅）1111016

郭璽
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