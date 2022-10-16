許文志為張麗善站台打氣 劉建國樂見弱勢孩子翻轉

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）競選連任的雲林縣長張麗善今天參加台西鄉後援會，前雲林縣長許文志為張麗善披上彩帶預祝連任成功；民進黨雲林縣長參選人劉建國參加牙聯健雲學園成果發表會，樂見弱勢家庭孩子逆勢翻轉。

張麗善出席台西鄉後援會暨九合一選舉聯合懇託會，雖然飄著細雨，仍澆不熄支持者熱情，齊喊「凍蒜！凍蒜！」

許文志為張麗善披上彩帶，預祝連任成功。許文志致詞時說，他已經20多年沒為人站過台，近年來看著張麗善從立委做到縣長，肯定她是有勇氣、有魄力的縣長，尤其3年多來關心台西鄉基礎建設，台西的改變連在地人都驚訝。

張麗善細數任內政績，包括農水路整修、治水工程、產業園區開發等，她懇託選民支持，從縣府、議會、地方連線，攜手發展台西。

劉建國11年前牽線，透過中華民國牙醫師公會全國聯合會、藥師全國聯合會、雲林縣鄉土發展協會等單位協助，開設「牙聯健雲學園」，提供給弱勢學童更多元化的學習，還有免費晚餐與點心等關懷服務。

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雲林縣「牙聯健雲學園」今天舉辦2022成果發表會，劉建國表示，「牙聯健雲學園」許多學員將弱勢轉變成優勢，考上理想學校，但最重要的是，學園提供品德、家庭教育等方面的協助，讓學員們懂得感恩，同時回饋社會。

劉建國說，學園從11年前5個班，到現在全縣有11班、近3000名畢業生，許多畢業生把正面的力量傳給社會上其他人，形成善的循環，11年前播下的種子正在茁壯。（編輯：陳仁華）1111016