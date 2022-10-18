自由之家：台灣網路自由全球第5 中國連8年最差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）自由之家今天公布報告指出，全球網路自由連續12年下滑，俄羅斯、緬甸、蘇丹與利比亞下滑最嚴重。台灣以79分名列全球第5，是亞洲最佳；中國網路自由連續8年全球最差。

自由之家（Freedom House）18日公布2022年全球網路自由報告（Freedom on the Net），針對全球70個國家或地區網路自由進行調查，其中17國評為自由、32國部分自由，另有21國是網路不自由國家。

報告指出，全球網路自由度連續12年呈現下降現象，其中俄羅斯、緬甸、蘇丹與利比亞是下降最嚴重的國家。俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，克里姆林宮大幅強化對國內異議持續壓制的力道，加速關併或流放俄羅斯僅剩不多的獨立媒體機構。

在至少53個國家或地區裡，網路用戶會因為在網路發表意見而面臨法律後果，通常是嚴格監禁。

但網路自由度提高的國家或地區有創紀錄的26國，其中改善程度最大是甘比亞與辛巴威。儘管全球網路自由度整體下滑，但許多國家的民間社會機構透過協作，改善立法、發展媒體韌性並確保科技企業的問責制。

在控制網路的競爭中，人權議題懸而未決。威權國家正致力於在全球推動數位控制模式。為了回應，民主政府聯盟在多邊論壇擴大對網路人權的宣導，概述對自由與開放網路的願景，但仍因本國網路自由實踐問題存在進步阻礙。

在個別國家方面，冰島、愛沙尼亞、哥斯大黎加與加拿大名列全球前4個網路最自由國家，台灣與英國以79分（總分100）並列第5，台灣也成為亞洲網路最自由的國家或地區。中國、緬甸、伊朗、古巴與越南則是網路最不自由的5個國家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告在談到台灣時表示，私營部門有時會與民間、政府與學術界合作，設計針對網路危害的創新因應措施。台灣面臨大量可追溯到中國的虛假訊息，即時通訊軟體Line與民間社會團體合作開發工具，供用戶在平台出現虛假訊息時得以通報；在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣政府也發起類似的協作，追蹤來自中國與戰爭相關的虛假訊息。

中國則是連續第8年被列為網路最不自由國家，評分僅10分。報告指出，2022年北京冬奧期間，以及中國網球明星彭帥指控中共高階官員性侵後，中國的網路審查力道加大。中國政府持續加強對蓬勃發展科技行業的控制，包括制訂新規則，要求平台使用其演算系統宣傳中共意識形態。（編輯：馮昭）1111018