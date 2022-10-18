陳其邁盼再給4年讓高雄起飛 柯志恩海線請益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

爭取連任的高雄市長陳其邁（右2）18日出席後援會成立活動，並向市民喊話，再給他4年，讓高雄起飛。中央社記者蔡孟妤攝 111年10月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）爭取連任的高雄市長陳其邁今天出席後援會成立活動，並向市民喊話，再給他4年，讓高雄起飛，城市更進步。國民黨高雄市長參選人柯志恩則前往海線與地方人士座談，爭取支持。

陳其邁上午出席經貿文教後援會總會成立大會時致詞表示，感謝大家2年前給他機會，讓他為這座偉大城市、心愛故鄉打拚。高雄面臨很多挑戰，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊和去年缺水危機等，關關難過關關過。

陳其邁並細數政績，包括爭取台積電及數十家相關半導體大廠進駐、投資。他說，當初國民黨要求他爭取台積電到高雄，設高門檻，認為他做不到，但他做到了。

陳其邁並指，上任市長後，青年失業率降低、經濟成長快速，市府也加緊還債，並推動輕軌復工及興建社會住宅及運動中心、共融公園、捷運路網等建設；落實校園班班有冷氣、生生有平板，還加碼學校補助電費。

陳其邁說，很多人到高雄，都說高雄變得不一樣，愈來愈漂亮了，面對未來挑戰，他有信心也有勇氣，希望市民再給他4年，讓高雄起飛，城市更進步、美麗。

柯志恩今天上午則與黨籍議員一起前往海線永安區永安宮參香，並與地方人士座談。柯志恩對高雄原市區及縣區的城鄉差距仍然嚴重，資源分配不均，令海線地區建設、經濟發展緩慢，人口逐漸流失等議題，表達關切。

柯志恩表示，鄉村地區、非山非市的資源相對缺乏，在雙語、數位教育上較為弱勢；小朋友缺乏關懷、照顧的情況下，也可能引發霸凌、幫派等問題。平衡城鄉差距要從教育開始，從下一代扎根，提升孩子國際競爭力，促進社會正向發展。

柯志恩並指，中國大陸禁運台灣石斑魚，高雄漁產外銷問題，是下任市長必須面對的課題。但光靠政府補助，無法解決石斑魚產銷困境，若未來擔任市長，會將高雄的農漁產品銷售到全世界各角落，也讓世界看見高雄。

柯志恩還笑說，「不要服務都國民黨在做，然後票都投民進黨」，拜託市民給國民黨議員參選人服務機會，同時也支持她，讓高雄有翻轉機會。柯志恩今天晚上還將到鼓山赤龍宮舉行廟口開講，台北市議員徐巧芯陪同助講。（編輯：謝雅竹）1111018