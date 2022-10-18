李俊俋批嘉市執行力低落 市府：重要建設均有進度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天召開記者會，批評嘉義市長黃敏惠市府團隊執行力低落，導致重大建設進度落後；市府表示，每項重要市政建設均有相關進度，並非進度落後。

李俊俋與同黨嘉義市議員蔡文旭，以及市議員參選人黃盈智今天在競選總部，召開嘉義市施政檢討記者會。

李俊俋表示，黃敏惠於2005年擔任嘉義市長提出的十大市政旗艦計畫政見，迄今17年只完成3件，缺乏整體規劃能力，以及執行力低落，日前黃敏惠還抱怨「中央忽略嘉義市、對嘉義市不公平」，黃敏惠很明顯就是意圖將自己執行力低落的問題甩鍋給中央。

李俊俋指出，治理城市需要遠見規劃，黃敏惠施政怠惰嚴重，當年提出的十大市政旗艦計畫，目前僅完成3項，其中「嘉義市區鐵路高架化工程」案，當初還是由前嘉義市長涂醒哲與自己共同爭取；「建國二村再開發案」目前則變成停車場；「湖子內區段徵收計畫」，當初徵收目的是為灰渣掩埋場，現在掩埋場問題尚未解決，地價卻漲了不少，根本本末倒置。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義市政府表示，市府每項重要市政建設均有相關進度，例如鐵路高架化工程目前各細項工程標案進度持續超前，嘉義市也已支應新台幣11億多元的地方配合款；建國二村市地重劃開工在即，是啟動東區大進步的關鍵動力，市府並善用開發前的空檔闢設臨時停車場。

另外，酒廠、舊監原就屬中央管理，但嘉義市從未置身事外，協助法務部整理舊監宿舍群，辦理設計展、市集等活動，活絡園區；並主動與文化部要求在文創園區創設Wing藝文基地，打造新表演廳及美術館新展覽區，市府團隊努力的用心，相信市民有目共睹。（編輯：陳仁華）1111018