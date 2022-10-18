基隆勘災 蔡適應請國軍協助、謝國樑籲制防災流程

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆東新街昨天發生土石流沖進工寮，民進黨基隆市長參選人蔡適應和對手謝國樑今天前往關心。蔡適應請國軍協助清理，盼受災戶早日恢復正常生活；謝國樑建議制定災情處理流程。

蔡適應透過新聞稿表示，東新街143號營造廠及工寮旁，昨天發生大面積土石流，造成營造廠多部機具被土石淹沒，所幸災害發生時人員及時逃生，無人受傷害或受困。

蔡適應說，今天前往現場慰問受災戶，並請國軍幫忙清理土石，盼協助受災戶早日恢復正常生活，請基隆市政府儘速聯繫水保技師到場，評估山坡是否仍會持續崩塌；此外，據他初步瞭解，土地所有權人是國有財產署，將協助釐清是否有水土保持問題和養護責任，以維護市民生命財產安全。

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國民黨基隆市長參選人謝國樑透過新聞稿指出，市府和中央應儘速處理已發生與後續可能會發生的災情，並制定相關處理流程，請市府等相關單位一定要保持警覺，目前雨勢尚未緩和，可能還是會有災情發生。

此外，謝國樑說，希望相關單位能儘快搶修道路，讓居民能順利進出，也謝謝辛苦的搶修人員，並呼籲大家重視水土保持，政府與民間一起努力，才能避免類似災情再度發生。（編輯：方沛清）1111018