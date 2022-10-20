國民黨質疑出現違法民調 蔡其昌：做賊喊抓賊

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（中央社記者劉冠廷、蘇木春台北20日電）國民黨今天表示，近期有媒體配合民進黨台中市長參選人蔡其昌團隊公布與台中市長盧秀燕差距拉近的民調，但卻未揭露調查執行單位、抽樣方法等，企圖影響選情，中選會應究責。

蔡其昌回應，他的競選總部從沒有正式公布民調，敗壞選風的是國民黨，整天發布不可思議的民調，做賊喊抓賊，太荒謬。

國民黨今天召開記者會，台中市議員黃健豪表示，民調要有執行單位、委託單位、調查方法等，才具說服力與公正性，但近期台中有媒體配合蔡其昌團隊公布所謂內部民調，指稱蔡其昌與台中市長盧秀燕民調差距已經接近，但該民調未說明調查執行機構等資訊。

黃健豪說，公職人員選舉罷免法規定，任何人發布選舉民調應載明負責調查單位及主持人，因此，必須依據事實公布民調，若隨意放話、捏造數字，依法可處以罰款。蔡其昌團隊經常肆意在網路上散布民調數據拉近等言論，中選會卻未阻止或裁罰，放任惡質選風。

國民黨文傳會主委洪孟楷說，民眾要的是公平、公正、公開的選舉，如果有人刻意操弄假民調，放任假民調亂竄，藉此魚目混珠，大家都沒有辦法接受；台中市近期有很多民調沒有來源，也不知道過程為何，企圖影響選情，中選會是否還要放任不管。

蔡其昌上午出席活動接受媒體聯訪時表示，對方陣營整天公布聲稱「輾壓」、「史詩級的勝利」，說他的民調只剩幾趴，他無法想像那些數字，這些是不是假民調？不需要被查嗎？他都沒有批評，他一向尊重民調，因為不想敗壞選風。

蔡其昌說，他的競選總部從沒有正式公布民調，民調都是各個陣營參考，一路敗壞選風的是國民黨，整天發布不可思議的民調，「做賊的喊抓賊」，太荒謬、太離譜。（編輯：謝佳珍）1111020