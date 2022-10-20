網傳計票程式可破解 李進勇：天方夜譚

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（中央社記者陳俊華台北20日電）國民黨立委游毓蘭今天指出，網傳中選會電腦計票程式可破解、干擾選舉結果。中選會主委李進勇說，這是天方夜譚、惡意的謠言，所有計票、開票程序都是公開透明，可接受檢驗。

立法院內政委員會今天邀李進勇、銓敘部次長朱楠賢、法務部次長蔡碧仲等人列席，就「九合一選舉及18歲公民權修憲案複決公投等相關業務辦理情形與公務人員在選舉、罷免、公投程序中應恪守之行政中立規範等」專題報告，並備詢。

游毓蘭質詢時指出，外面謠言說中選會的電腦計票程式是可以破解、干擾選舉結果，建議中選會公開投票程式。

李進勇答詢時說，這是天方夜譚、惡意的謠言，謠言要止於智者，所有計票、開票程序都是公開透明，可以接受檢驗；且全台22個縣市選委會，「哪一黨的都有，誰敢在那個地方動手動腳」。

另外，民進黨立委王美惠質詢時指出，依公職人員選舉罷免法規定，投票所、開票所置主任管理員一人、管理員若干人，且主任管理員須為現任公教人員，管理員須半數以上為現任公教人員。王美惠問，是否能修法刪去「半數以上」的規定。

李進勇說，每次舉辦選務都為了投開票所的選務人員是否能依法募足感到困擾，要有半數以上是公教人員；希望能修法來調降比例，讓地方選委會能更好做事，也希望立法院能支持。

王美惠表示，因選務人員並非只有投票當天的工作量，之前還需參與講習、訓練，加上物價上漲，但協助選務津貼過低恐導致公務員不願參與，中選會應著手改進。（編輯：黃國倫）1111020