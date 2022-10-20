陳雙全任澎湖黨部主委 朱立倫：對整合有正面幫助

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨宣布澎湖縣副議長陳雙全接任澎湖縣黨部主委，外界認為藍營已在澎湖整合成功，黨主席朱立倫今天說，陳雙全雖然在幾個月前有一點情緒，但後來仍是堅定支持國民黨，相信會對澎湖整合有正面幫助。

國民黨提名澎湖縣長賴峰偉競選連任，積極爭取提名的副議長陳雙全宣布退黨，引發分裂危機。不過，國民黨19日宣布，澎湖縣黨部原任主委許國政因參選澎湖縣議員請辭，由陳雙全接任主委。

朱立倫今天出席台北市議員秦慧珠與國民黨台北市長參選人蔣萬安舉辦的聯合競選總部成立大會，他在受訪時表示，陳雙全是非常忠貞的黨員，雖然在幾個月前有一點情緒，但後來仍是堅定的支持國民黨，現在因為澎湖縣黨部主委出缺，因此就請過去也曾擔任過主委的陳雙全來擔任。

朱立倫表示，相信陳雙全不但會發揮戰力，也會對整個澎湖的整合，不管是縣長、議長、或者是地方的鄉鎮市長有正面的幫助，陳雙全昨天已經就任，下禮拜他也會去澎湖布達。

談到國民黨在下週起將連續5週到各地召開行動中常會，朱立倫說，選情較穩定區域不會安排召開行動中常會，會在選情較為激烈的區域安排召開，希望能對地方的參選人有所加分；第一場選擇在基隆，因為民進黨不斷的用各種方式抹黑造謠，所以需要給國民黨基隆市長參選人謝國樑一些正面幫忙。

此外，秦慧珠與蔣萬安舉辦聯合競選總部成立大會上，包括前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文、中廣董事長趙少康等藍營要角，皆到場參與，氣氛熱鬧，馬英九在致詞時說，民進黨執政6年，倒行逆施，讓大家生活過得不好，呼籲大家這次選舉一定要下架民進黨。

蔣萬安則說，此次的選舉不僅是地方選舉，同時也是在面對一場非常惡質的選舉文化，他呼籲民眾要勇敢站出來、對抗邪惡的選舉，要用選票告訴民進黨，不能再惡質抹黑攻擊無辜人，大家要集中選票，公理正義便得以彰顯。

連勝文也說，大家在北市選舉不要輕敵，民進黨還是擁有3成5的鐵票，所以國民黨無法集中選票，讓選票分裂、分散，最終民進黨台北市長參選人陳時中拿到3成5的選票，蔣萬安只拿到3成4該怎麼辦，到時候再後悔都太遲了，所以一定要全力鞏固選票。（編輯：黃國倫）1111020