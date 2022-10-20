更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

王惠美謝總統關心地方工程 黃秀芳批選舉才發包

2022/10/20 15:32（10/20 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣長王惠美20日針對彰化市大埔截水溝堤岸道路（圖）拓寬工程表示，感謝總統蔡英文特別關心地方工程；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳則批王惠美選舉到了才發包工程。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年10月20日
彰化縣長王惠美20日針對彰化市大埔截水溝堤岸道路（圖）拓寬工程表示，感謝總統蔡英文特別關心地方工程；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳則批王惠美選舉到了才發包工程。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年10月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程是今年彰化縣長選戰攻防議題之一，彰化縣長王惠美今天說，感謝總統蔡英文特別關心地方工程；民進黨縣長參選人黃秀芳則批王惠美選舉到了才發包。

分散往國道彰化交流道車流、連接洋仔厝溪堤岸道路，經多年規劃，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程今天動土，王惠美出席表示，感謝蔡總統關心彰化公共工程，總統除關心國防、外交，還特別關心地方工程，也提醒蔡總統多關心桃園市、新竹市及台灣經濟。

蔡總統15日出席民進黨立法委員、彰化縣長參選人黃秀芳競選活動時指出，黃秀芳爭取預算興建彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，但工程不斷流標。

王惠美今天表示，新竹市立棒球場工程經費從新台幣3億元提升到11億元，新竹大車站計畫39億元增至104億元，流標多次尚未興建，鄰近商圈也沒落；另外，也請總統多關心經濟，相關國際經貿協定再不加入，未來中小型企業會有很大障礙，是國家當前應處理問題。

王惠美說，對於大埔截水溝堤岸道路拓寬，感謝中央補助23多億元，後因物價上漲、缺工缺料，經費仍不足，期間向中央再爭取經費，一直沒有，感謝由彰化縣議會支持預算，克服困難發包工程，另有關都市計畫區推動也要拜託中央盡快審核，讓整體工程順利完成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃秀芳則指出：「王縣長，非要等選舉到了，民眾質疑了，才要發包嗎？」王惠美無法帶領縣府，導致執行能力低下，且工程經費從26億元追加到37多億元，增加費用幾乎足夠全彰化國中、小學生吃整年營養午餐，或全面發放重陽敬老禮金，王惠美竟有顏面自詡省錢。

黃秀芳說，彰化縣政府這2年流標2次以上的案子，2020年有39件、2021年有31件，如八卦山大佛修復、竹塘鄉衛生所暨長照大樓、彰化漁港興建、大埔截水溝堤岸道路拓寬等工程案，這些民眾關心案件，若非大眾不斷追蹤與「選舉照妖鏡」，不知道還要流標幾次，王惠美不悔改道歉，竟還要求不准批評檢討。（編輯：謝雅竹）1111020

王惠美
大埔截水溝堤岸道路拓寬動土 預計2027年底完工 王惠美陣營提數字反駁流標縣 黃秀芳：玩弄文字遊戲
黃秀芳
民進黨中部4縣市參選人推平台 強調與中央合作 黃秀芳提「流標縣」解方 彰縣府：不斷唱衰彰化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族