王惠美謝總統關心地方工程 黃秀芳批選舉才發包

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彰化縣長王惠美20日針對彰化市大埔截水溝堤岸道路（圖）拓寬工程表示，感謝總統蔡英文特別關心地方工程；民進黨彰化縣長參選人黃秀芳則批王惠美選舉到了才發包工程。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年10月20日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程是今年彰化縣長選戰攻防議題之一，彰化縣長王惠美今天說，感謝總統蔡英文特別關心地方工程；民進黨縣長參選人黃秀芳則批王惠美選舉到了才發包。

分散往國道彰化交流道車流、連接洋仔厝溪堤岸道路，經多年規劃，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程今天動土，王惠美出席表示，感謝蔡總統關心彰化公共工程，總統除關心國防、外交，還特別關心地方工程，也提醒蔡總統多關心桃園市、新竹市及台灣經濟。

蔡總統15日出席民進黨立法委員、彰化縣長參選人黃秀芳競選活動時指出，黃秀芳爭取預算興建彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，但工程不斷流標。

王惠美今天表示，新竹市立棒球場工程經費從新台幣3億元提升到11億元，新竹大車站計畫39億元增至104億元，流標多次尚未興建，鄰近商圈也沒落；另外，也請總統多關心經濟，相關國際經貿協定再不加入，未來中小型企業會有很大障礙，是國家當前應處理問題。

王惠美說，對於大埔截水溝堤岸道路拓寬，感謝中央補助23多億元，後因物價上漲、缺工缺料，經費仍不足，期間向中央再爭取經費，一直沒有，感謝由彰化縣議會支持預算，克服困難發包工程，另有關都市計畫區推動也要拜託中央盡快審核，讓整體工程順利完成。

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黃秀芳則指出：「王縣長，非要等選舉到了，民眾質疑了，才要發包嗎？」王惠美無法帶領縣府，導致執行能力低下，且工程經費從26億元追加到37多億元，增加費用幾乎足夠全彰化國中、小學生吃整年營養午餐，或全面發放重陽敬老禮金，王惠美竟有顏面自詡省錢。

黃秀芳說，彰化縣政府這2年流標2次以上的案子，2020年有39件、2021年有31件，如八卦山大佛修復、竹塘鄉衛生所暨長照大樓、彰化漁港興建、大埔截水溝堤岸道路拓寬等工程案，這些民眾關心案件，若非大眾不斷追蹤與「選舉照妖鏡」，不知道還要流標幾次，王惠美不悔改道歉，竟還要求不准批評檢討。（編輯：謝雅竹）1111020