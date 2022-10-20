區域治理平台挨批 盧秀燕：勿因選舉傷害縣市間合作

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市政府邀集7縣市成立的區域治理平台，遭批一事無成、未看到聯合政績；對此，台中市長盧秀燕表示，區域治理平台在治理上發揮很大功效，勿因選舉傷害縣市間合作。

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天與苗栗縣長參選人徐定楨、彰化縣長參選人黃秀芳及南投縣長參選人蔡培慧共同召開記者會，提出4縣市10項聯合政見，成立區域治理平台。

蔡其昌指出，盧秀燕邀集7縣市成立平台，但只看到藍軍對抗中央的平台，注定就是一事無成。對此，盧秀燕今天出席台中市第十二屆身心障礙全市運動大會開幕典禮，她接受媒體聯訪表示，勿因選舉傷害縣市間的合作。

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盧秀燕指出，區域治理平台從前市長就成立，而且持續進行，不是在她任內才成立，是中部地區各縣市合作的重要平台，每一名市長任內與其他縣市合作都頗有成效，如在交通、觀光、防疫等方面攜手治理，成效卓越。

盧秀燕說，防疫期間，因為有區域治理平台，許多防疫工作才得以聯合執行，大家訊息互通有無；以去年來說，防疫期間確診個案相互通報、物資相互調度，區域治理平台在治理上發揮很大功效，希望不要因為選舉，將十幾年來中部各縣市合作的平台批評得一無是處。（編輯：陳仁華）1111020