李俊俋質疑人口流失嚴重 嘉市府：推青年回流政策

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋接受平面媒體專訪表示，嘉義市人口流失非常嚴重須正視；嘉市府指出，已推動多項青年相關政策，並輔導青年創業等，吸引青年回流就業。

李俊俋接受「自由最前線」專訪時表示，嘉義市是一個比較屬於都會型城市，向來都是消費服務最重要的地方，實際上嘉義市目前人口流失非常嚴重，這4年內流失5000多人，其中4000多人是20歲至39歲年輕人，也就是說在嘉義市找不到工作機會，這是嚴重問題須正視。

李俊俋指出，嘉義市污水下水道建設在黃敏惠擔任市長任內沒有任何爭取或推進，污水下水道建置也在自己擔任立委時，向中央爭取新台幣116億元經費，但問題出在市府執行力太差，全國平均已做到40%，嘉義市目前只做4.04%。

針對李俊俋的質疑，嘉義市政府今天回應表示，在台灣本島非六都縣市，嘉義市人口減少幅度為第4低，嘉義市人口減少有2大因素，一是人口自然減少，出生小於死亡，二是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，2年沒有回國，依法逕行遷出國外；民國108年至111年7月，人口自然減少數為2379人，108年至111年7月，因疫情影響而依法逕行遷出國外高達4021人。

市府指出，市府近幾年提出許多少子化因應對策，以及推動多項青年相關政策，與青年人站逗陣，透過福利、生育、托育、教育措施，以及輔導青年創業、地方創生、文化創意等政策，吸引年輕人回流，安居樂業。

市府表示，嘉義市污水系統第1期計畫的分支管網及用戶接管工程，107年底的用戶接管戶數僅553戶，黃敏惠上任市長後為加速推動，克服困難，將9標採併標方式加速發包且悉數開工施作，全力推動執行。

市府指出，有信心在113年達成污水系統第1期計畫用戶接管數1萬5000戶、用戶接管普及率達14.81%目標；近期將啟動第2期實施計畫規劃。（編輯：陳仁華）1111020