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軌道建設連接南投台中 蔡培慧：當縣長啟動評估

2022/10/20 17:44（10/20 18:11 更新）
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民進黨南投縣長參選人蔡培慧20日出席同黨中彰投苗4縣市聯合政見記者會時表示，大家誓言要打破中台灣發展停滯現況，為家鄉全力建設，創造中台灣鄉親最大利益。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月20日
民進黨南投縣長參選人蔡培慧20日出席同黨中彰投苗4縣市聯合政見記者會時表示，大家誓言要打破中台灣發展停滯現況，為家鄉全力建設，創造中台灣鄉親最大利益。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月20日
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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）對於南投縣交通、農業發展規劃，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天說，若當選縣長將啟動輕軌或捷運連接南投至台中高鐵站可行性評估，農業則加強蔬果、加工、出口展銷等發展。

民進黨台中市長參選人蔡其昌、苗栗縣長參選人徐定禎、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧今天齊聚台中市，共同宣示成立平台提出10項聯合政見，蔡培慧表示，大家誓言要打破中台灣發展停滯現況，為家鄉全力建設，創造中台灣鄉親最大利益。

蔡培慧說，台中捷運延伸南投議題遠自省府時期就曾規劃，卻一直「只聞樓梯響」，南投對外交通機能提升延宕已久，她當選縣長後，立即進行輕軌或捷運連接至台中烏日高鐵站可行性評估，主動爭取南投對外交通，讓南崗工業區、中興新村、霧峰、烏日高鐵站連成一線。

蔡培慧表示，她今天當場「請蔡其昌市長全力支持」，讓台灣一日生活圈和南投順利銜接；另外，南投縣內交通串聯也要到位，沿輕軌或捷運連結台鐵集集支線，將觀光動能擴展至名間、集集、水里、魚池、信義等鄉鎮，有助全世界背包客在南投觀光暢行無阻。

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蔡培慧也說，南投是農業大縣，更是國內重要夏季蔬果產銷中心，南投農業發展不能只停在生產及傳統展銷模式，針對新鮮蔬果、農產加工、出口展銷等方面，她提出解方，包含新鮮蔬果需在地建構符合國際標準的冷鏈物流中心，維持保存及運送過程鮮度。

蔡培慧表示，農產加工除常見果乾、果汁，透過產業合作發展更多美味創意點心零嘴，更重要是結合生物科技發展居家產品及健康食品，也可結合大學針對農業科技、農業廢棄物再利用等開發合作，讓南投的好山、好水、好產業行銷到台灣各地及全世界。（編輯：陳仁華）1111020

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