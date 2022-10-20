張麗善水林鄉競總成立 劉建國關心淨零碳排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）競選連任的雲林縣長張麗善今天成立水林鄉聯合競選總部，她允諾做種樹人，開發建設產業園區，讓後人乘涼；民進黨雲林縣長參選人劉建國出席淨零碳排論壇，見證金屬產業跨領域合作邁向綠色製造。

張麗善與縣議員黃文祥今天在水林鄉成立聯合競選總部，前國大代表吳修榮代表致贈好彩頭、水林鄉代表會主席周聯聰致贈蒜頭，預祝高票連任，繼續為雲林、為水林打拚。

張麗善細數上任後在交通、治水、產業策劃、老人福利，以及教育文化等各個層面為水林建設的成果。

張麗善指出，看到南北鄰居嘉義與彰化如火如荼開發建設，他們都有前縣長已經規劃好的產業園區，但雲林沒有，所以她必須去當「種樹的人」，雲林的孩子才能乘涼、不用再外漂。

張麗善舉孫運璿、李國鼎幫台灣規劃科學園區為例，說明她現在就是在打造屬於雲林的護縣神山。

劉建國受邀出席工業局今天在虎尾科技大學舉辦「跨域合作產業共好、淨零向前GO論壇」， 見證產、官、學、研及金屬產業業者簽署合作意向書（MOU），盼藉由跨域合作方式加速推動產業淨零轉型升級腳步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉建國認為，台灣中小企業要跟世界競爭，淨零碳排在整體競爭力中是非常關鍵一塊，因此他特別跟工業局長連錦漳表示，工業局一定要全力協助中小企業，不要讓台灣痛失先機。

劉建國表示，論壇會上產官學共同成立「金屬產業跨域綠色製造合作聯盟」，要透過產學研間的大帶小機制，協助金屬產業淨零轉型；同時透過聯盟合作，做到厚植產業軟實力，培育綠色製造人才等目標。（編輯：陳仁華）1111020