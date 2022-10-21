張麗善說明北港重大建設 劉建國車隊掃街尋支持

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣政府今天舉辦北港糖廠市地重劃案開工典禮，雲林縣長張麗善說明大北港重大建設；民進黨雲林縣長參選人劉建國則在斗六市等鄉鎮車隊掃街拜票，盼「新雲林、拚未來」。

雲縣府以市地重劃進行整體規劃，透過保存糖業及鐵道文化方式活化糖廠，將原閒置場域轉化為觀光旅遊新亮點，今天舉辦北港糖廠市地重劃案開工典禮。

張麗善致詞表示，大北港地區近年來人口流失，為留住青年，需增加就業機會，縣府團隊為大北港地區做出最適當的規劃，例如北港糖廠市地重劃，還有大北港科技產業園區等。

針對於民進黨日前開記者會批縣府的大北港計畫一改再改，張麗善回應，程序完備、今天動土，民眾雪亮的眼睛可以看見，縣府一步一腳印規劃，帶動地方繁榮。

劉建國今天號次抽籤抽到2號，劉建國表示，2號就代表勝利，也就是選戰會大勝利，同時就是代表要帶給雲林大勝利，未來也將為雲林各項建設及福利帶來大勝利，他隨即與民進黨斗六市長參選人許百芳車隊掃街。

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劉建國說，不打負面的選舉，希望可以用正向的態度來參加選舉，可是雲林縣近4年總共有新台幣1400多億元預算，雲林建設停滯和福利未進步，同時雲林縣面臨人口老化、青年人口外流等問題。

劉建國以嘉義縣長翁章梁4年內打造6個產業園區為例，雲林至今卻一個都沒有，這代表一個會做事的首長，會帶來地方數據好與壞，他有自信可打造新雲林，與人民拚未來，絕對可以翻轉雲林。（編輯：郭諭儒）1111021