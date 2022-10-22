鄭朝方推育兒政見 0至6歲「竹北的孩子朝方養」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

副總統賴清德（後中）21日到新竹縣竹北市出席民進黨竹北市長參選人鄭朝方（後左）競選總部舉辦的親子座談會，除了宣導中央「0到6歲國家一起養」的政策外，也力挺鄭朝方提出的「竹北的孩子朝方養」政見。（鄭朝方競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）民進黨竹北市長參選人鄭朝方提出「竹北的孩子朝方養」政見，包括調高3至6歲育兒津貼、公立國中小營養午餐經費加碼等，政見獲副總統賴清德肯定。

賴副總統昨天到新竹縣竹北市參加鄭朝方競選總部舉辦的親子座談會，除了宣導中央「0到6歲國家一起養」的政策外，也力挺鄭朝方提出的「竹北的孩子朝方養」政見，強調「中央地方連成線，孩子快樂會實現。」

鄭朝方今天發出新聞稿表示，竹北市作為一個高成長、高收入、高生育的「三高」城市，年輕有活力，最特別的是高出生率，在全台少子化情況下，竹北市逆勢成長實屬難能可貴，孩子是國家未來希望，竹北就是國家最重要的希望搖籃。

鄭朝方指出，這次競選鎖定親子族群提出多項育兒相關的重要政見，包括3至6歲竹北育兒津貼新台幣3000元加碼至6000元、竹北孕婦至大新竹轄內醫院婦產科產檢補助計程車接駁費。

此外還有竹北市內公立國中小學童營養午餐經費加碼、廣辦育兒照護教育（出生前至3歲）免費講座幫助新手爸媽增加育兒知識及技巧，用最實際政策幫助竹北的爸媽養得輕鬆、孩子健康快樂成長。（編輯：孫承武）1111022