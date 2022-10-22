陳其邁：高雄槍擊案數六都最低 勿抹黑打擊士氣

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高雄市長陳其邁（左3）22日出席里長競選總部成立大會，為高雄市前金區三川里長莊晉勲站台。（陳其邁競選團隊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市長陳其邁今天表示，高雄今年槍擊案發生數是六都最低，希望大家支持基層員警，千萬不要抹黑、打擊士氣。國民黨高雄市長參選人柯志恩則指出，高雄治安還需要調整改進。

高雄大立百貨前昨天凌晨發生槍響，李姓男子因和潘姓男子有債務糾紛，找到潘男開2槍警告後離去，嚇壞在場4名男子。警方在2個多小時內逮人，搜出改造手槍1把、3顆子彈。

對此陳其邁今天出席里長競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪表示，今年高雄槍擊案發生數是六都最低，最近一案也在2個半小時內逮人，基層同仁都非常辛苦，希望大家能支持在第一線拚搏、冒著生命危險捍衛市民安全的基層員警，千萬不要抹黑、打擊基層同仁士氣，自己也絕對挺基層同仁到底。

現場媒體提問，前高雄市長韓國瑜今天為國民黨台南市長參選人謝龍介站台，會不會替尋求連任的台南市長黃偉哲感到緊張。陳其邁說，韓國瑜在五湖四海有非常多朋友，選舉幫候選人站台是常態；此外韓國瑜擔任過高雄市長、朋友也多，有空多回來走走，「相信韓市長和我一樣，都希望能夠看見高雄更好」。

柯志恩今天參加議員競選總部成立大會，也被媒體問及治安問題。柯志恩指出，高雄市民應該想想「我們的治安真的很好嗎？」只是比數據沒有意義，警員都非常辛苦、破案速度很快也給予肯定，但是對於高雄的治安，還有很多需要調整與改進的。

高雄市政府警察局新聞資料指出，統計今年1月迄今，高雄市槍擊案發生2件，較去年減少5件，發生數大幅降低，為六都最低，也是近10年來的新低，並且都在短時間內偵破；暴力犯罪案件部分，今年迄今發生29件，較去年同期減少12件，目前在各類刑案數據，均呈現發生數減少、破獲率增加的趨勢。

市警局呼籲，統計數據皆顯示警察局全體同仁在維護治安上辛勞付出的成果，警察局有信心、有能力讓高雄市治安維穩，希望外界多給予鼓勵，不要抹滅同仁辛勞與士氣。（編輯：謝雅竹）1111022