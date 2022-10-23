林耕仁批公家活動拉抬沈慧虹 竹市府：無造勢行為

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新竹市政府22日晚間於香山天后宮舉辦「2022新竹市台語金曲之夜」，邀多位歌手輪番獻唱經典台語歌曲。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月23日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁抨擊，民進黨新竹市長參選人沈慧虹無公職身分，昨晚竟登上市府舉辦的活動舞台，質疑是造勢。竹市府則回應，無造勢行為。

新竹市政府昨晚於香山天后宮舉辦「2022新竹市台語金曲之夜」，代理市長陳章賢上台致詞時細數前市長林智堅與前副市長沈慧虹的政績，而出席活動的沈慧虹也受邀一同上台。

林耕仁昨天深夜發新聞稿表示，新竹市政府昨晚舉辦活動，卻被民眾爆料已辭職副市長、沒有公職身份的沈慧虹竟可上台，陳章賢致詞時還稱讚與感謝沈慧虹，頗有拉抬之勢。

林耕仁質疑，沈慧虹是憑什麼身分「上台」？抨擊新竹市政府行政不中立，嚴重失職。

新竹市政府發布聲明稿表示，過去市府活動也都歡迎卸任首長參與，只要是對於新竹市有所貢獻、付出，新竹市政府都視為貴賓，表達一份尊重。

市府指出，活動現場當事人沒有致詞，也無任何選舉造勢行為，呼籲有心人士不要事事都連結到選舉，停止刻意的選舉操作。

沈慧虹提供聲明稿表示，她擔任公職32年，非常熟悉法規，一切符合規定，活動中她無致詞、無競選口號、沒穿競選背心，根本沒有行政中立的問題，希望早日回歸正面選戰，用政見爭取選民支持。（編輯：施施）1111023