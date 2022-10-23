蔡培慧車隊掃街名間及竹山展人氣 力拚翻轉南投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天上午及下午分別在名間鄉、竹山鎮進行車隊掃街，沿途許多選民加油打氣；蔡培慧說，人人都是南投隊，11月26日投票日「培您一起，翻轉南投」。

蔡培慧、民進黨名間鄉長參選人陳翰立，上午由行政院農業委員會主任委員陳吉仲陪同在名間鄉進行車隊掃街，沿途許多居民熱情揮手回應，還有人趕緊進屋拿鞭炮來放，也有騎機車的阿伯比「讚」手勢鼓勵，展現蔡培慧人氣，讓她感性說，這就是人民聲音、基層力量。

茶葉、鳳梨、薑是名間鄉重要農作物，陳吉仲透過蔡培慧競總發布的新聞稿向媒體表示，南投是農業縣，需要像蔡培慧如此具農業專業背景人選擔任縣長，名間鄉才有未來、南投才有希望；八卦山旱灌系統供水不穩已久，農民很困擾，農委會去年接獲蔡培慧、陳翰立陳情，踏勘後決定分期改善灌溉系統配置、補助節水灌溉設施並解決源頭漏水問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡培慧表示，八卦山旱灌系統改善，首期計畫備用水井及連接管路已完成，接下來水池漏水修繕、興建水池等工程也陸續依照規劃時程完成工程預算書、審查、發包等作業，未來她會依供水情形召開地方說明會向鄉親報告，這就是「會做事、負責任」的執政態度。

蔡培慧說，茶產業面臨農業勞動力老化、缺工等問題，但仍要讓國產茶價格更好，因此，須導入科技、電動及智慧化農機，減輕茶農勞動壓力，農委會為照顧農民也提供農機購置補助，透過妥善使用相關農機設備，盼再提高台灣茶產業產值，讓農民過好日子。（編輯：陳仁華）1111023