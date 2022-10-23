黃偉哲競總成立 蔡總統細數政績力挺

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）尋求連任的台南市長黃偉哲今天舉辦競選總部成立造勢活動，總統蔡英文到場授戰旗給民進黨籍市議員參選人，並細數黃偉哲就任以來的多項政績表現，盼選民能繼續支持讓台南進步。

黃偉哲競選連任總部設置於仁德區中山路與東區交界，造勢活動於下午2時開始，吸引不少支持者湧入，現場座位一度爆滿，工作人員還需臨時調度塑膠椅，總部初估有數萬人到場，在蔡總統上台時一起高呼口號。

蔡總統隨後一一授戰旗給民進黨籍議員參選人與民進黨台南市黨部主委潘新傳，6名民進黨籍台南市區域立法委員也到場，展現團結追求全面勝選氣氛。

蔡總統致詞表示，黃偉哲就任台南市長以來與中央一起打拚，台南產業可說是大發展，現在高鐵台南站周遭的沙崙智慧綠能科學城不只有綠能產業、資安產業，未來在中研院南部院區完工後，將繼續設立「量子科技實驗大樓」，國家級研究與最先進科技都在台南發展。

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蔡總統指出，中央與地方還有很多計畫要一起繼續拚，未來南科園區與沙崙智慧綠能科學城發展，將替台南新添約8萬個就業機會，鐵路地下化工程也在進行中，呼籲市民繼續支持黃偉哲，讓國家級建設繼續、台南繼續進步。

黃偉哲說，這次的選舉，不只決定市長、議員與里長，也是一場看好台南或看衰台南的決戰，前總統馬英九來台南助選時一直批評台南很多地方不好，但馬英九擔任總統任內，台灣債務增加快速，相較蔡總統任內不僅還債，經濟成長率還比以往更高，台南不需要敗家政策，只有省愈多、才能給鄉親更多福利。（編輯：黃世雅）1111023