更多編輯台推薦新聞：
金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
娛樂

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

青年大會師挺張麗善 劉建國東勢鄉聯合競總成立

2022/10/23 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林青商會今天辦理大會師支持雲林縣長張麗善競選連任，張麗善允諾繼續創造更多幸福經濟；民進黨雲林縣長參選人劉建國東勢鄉聯合競選總部成立，他強調別縣市做得到的，沒理由雲林縣做不到。

雲林青年支持縣長張麗善競選連任大會師，今天在鵝媽媽兒童樂園舉辦大會師，斗六市長林聖爵、青年協會總會長林正平、雲林青商會執行長楊舜傑等人出席站台。

楊舜傑表示，近年來縣府不斷推動青年各項福利措施，受惠青年相對也增多，此次由雲林青年自發舉辦大會師，是要讓張麗善知道青年的未來即是雲林的未來。

張麗善允諾只要攸關民眾福祉的事情都盡全力去做，繼續為青年創造更多的幸福經濟。

劉建國與民進黨東勢鄉長參選人張健福聯合競選總部，今天舉行成立大會，支持者高呼「新雲林、拚未來」。

劉建國表示，今天從東勢鄉出發，他與張健福要拚給大家看，執政這項工作不是難做，而是要做與不做、用心與不用心的分別，劉建國承諾第一年就要擺脫雲林長期不好的數字，交出一張漂亮成績單。

劉建國指出，雲林縣從民國107年至今，3年多來人口流失2萬多，對比苗栗縣，人口比雲林少、比雲林窮，6年才流失2萬多，雲林縣體質正快速變差。

劉建國期盼民眾將改變雲林跟東勢的重擔交給他與張健福，「別縣市做得到的事情，沒理由雲林縣做不到」，只需要有用心、有決心、有毅力的人，就可以突破現在困境。（編輯：陳仁華）1111023

劉建國
李婉鈺新書提往日情傷 劉建國回應「祝福」2字 張麗善說明北港重大建設 劉建國車隊掃街尋支持
張麗善
綠營批未做防颱準備 雲縣府：全程掌握隨時應變 張麗善提麥寮港南公用碼頭發展願景 創造多贏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族