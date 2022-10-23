青年大會師挺張麗善 劉建國東勢鄉聯合競總成立

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林青商會今天辦理大會師支持雲林縣長張麗善競選連任，張麗善允諾繼續創造更多幸福經濟；民進黨雲林縣長參選人劉建國東勢鄉聯合競選總部成立，他強調別縣市做得到的，沒理由雲林縣做不到。

雲林青年支持縣長張麗善競選連任大會師，今天在鵝媽媽兒童樂園舉辦大會師，斗六市長林聖爵、青年協會總會長林正平、雲林青商會執行長楊舜傑等人出席站台。

楊舜傑表示，近年來縣府不斷推動青年各項福利措施，受惠青年相對也增多，此次由雲林青年自發舉辦大會師，是要讓張麗善知道青年的未來即是雲林的未來。

張麗善允諾只要攸關民眾福祉的事情都盡全力去做，繼續為青年創造更多的幸福經濟。

劉建國與民進黨東勢鄉長參選人張健福聯合競選總部，今天舉行成立大會，支持者高呼「新雲林、拚未來」。

劉建國表示，今天從東勢鄉出發，他與張健福要拚給大家看，執政這項工作不是難做，而是要做與不做、用心與不用心的分別，劉建國承諾第一年就要擺脫雲林長期不好的數字，交出一張漂亮成績單。

劉建國指出，雲林縣從民國107年至今，3年多來人口流失2萬多，對比苗栗縣，人口比雲林少、比雲林窮，6年才流失2萬多，雲林縣體質正快速變差。

劉建國期盼民眾將改變雲林跟東勢的重擔交給他與張健福，「別縣市做得到的事情，沒理由雲林縣做不到」，只需要有用心、有決心、有毅力的人，就可以突破現在困境。（編輯：陳仁華）1111023