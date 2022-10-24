更多編輯台推薦新聞：
詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇
兩岸

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
政治

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土2萬6336例 增62死、136中重症
首頁 / 政治

兩岸當前軍事情勢 邱國正：稍微處理不慎即事態嚴重

2022/10/24 12:52（10/24 13:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院外交及國防委員會24日邀請國防部長邱國正報告並備詢，邱國正會前接受媒體聯訪表示，國軍備戰就是為下一分鐘、下一個鐘頭，不因人家怎麼講就調整步調。中央社記者王飛華攝 111年10月24日
立法院外交及國防委員會24日邀請國防部長邱國正報告並備詢，邱國正會前接受媒體聯訪表示，國軍備戰就是為下一分鐘、下一個鐘頭，不因人家怎麼講就調整步調。中央社記者王飛華攝 111年10月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北24日電）國防部長邱國正今天在立院答詢時，被問到若需用一句話形容兩岸目前的軍事情勢，他表示「不但嚴峻，稍微處理不慎，事態會很嚴重。」

立院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」並備質詢，國民黨立委曾銘宗關切，國軍多項重大武器採購案的期程延宕，將影響國軍戰力。

邱國正答詢指出，不能說裝備沒來就不打，建軍備戰有規畫、期望，但大敵當前「拿到什麼就用什麼」。

邱國正坦言，「立委所顧慮的正是敵人所期望的」，敵軍盼在台灣沒準備好就動作，但國軍不會坐視空等，在籌獲所需武器之前，會持續用現有裝備整訓，力求做到「有最好，沒有也絕對可用現有裝備因應。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱國正表示，目前武器籌獲是逐年取得，不盡然能完全如期如量，因為當初規畫時已壓縮期程，國軍盡量努力提前取得武器，但有些武器是自產的，要考量能力，「不能我一講，明天就暴增」。

曾銘宗詢問，傳出海軍擬編列3000億元潛艦國造特別預算。對此海軍參謀長蔣正國答詢表示，海軍目前沒有在做此一特別預算規畫，媒體報導不是事實，海軍將先完成第一艘原型艦，後續還沒有確定。（編輯：翟思嘉）1111024

延伸閱讀
CIA局長：共軍為犯台做準備 衝突風險逐年俱增CIA示警中共2027威脅 邱國正：國軍每天戰備美防長：拜登保台說意思清楚 美軍隨時做好準備美台國防工業會議 國防部借鏡俄烏呼籲合堵中共
邱國正
國防部：軍購無延宕 肩射刺針飛彈2025年全數交運邱國正：國軍若干單位有國外專業人士協助指導
曾銘宗
經濟成長難守3.5%？朱澤民：2因素致出口不如預期藍委再攻採購有無價差弊端 續追高端疫苗保護效益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族