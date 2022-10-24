兩岸當前軍事情勢 邱國正：稍微處理不慎即事態嚴重

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立法院外交及國防委員會24日邀請國防部長邱國正報告並備詢，邱國正會前接受媒體聯訪表示，國軍備戰就是為下一分鐘、下一個鐘頭，不因人家怎麼講就調整步調。中央社記者王飛華攝 111年10月24日

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）國防部長邱國正今天在立院答詢時，被問到若需用一句話形容兩岸目前的軍事情勢，他表示「不但嚴峻，稍微處理不慎，事態會很嚴重。」

立院外交及國防委員會今天邀請邱國正報告「國軍軍事投資建案執行概況」並備質詢，國民黨立委曾銘宗關切，國軍多項重大武器採購案的期程延宕，將影響國軍戰力。

邱國正答詢指出，不能說裝備沒來就不打，建軍備戰有規畫、期望，但大敵當前「拿到什麼就用什麼」。

邱國正坦言，「立委所顧慮的正是敵人所期望的」，敵軍盼在台灣沒準備好就動作，但國軍不會坐視空等，在籌獲所需武器之前，會持續用現有裝備整訓，力求做到「有最好，沒有也絕對可用現有裝備因應。」

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邱國正表示，目前武器籌獲是逐年取得，不盡然能完全如期如量，因為當初規畫時已壓縮期程，國軍盡量努力提前取得武器，但有些武器是自產的，要考量能力，「不能我一講，明天就暴增」。

曾銘宗詢問，傳出海軍擬編列3000億元潛艦國造特別預算。對此海軍參謀長蔣正國答詢表示，海軍目前沒有在做此一特別預算規畫，媒體報導不是事實，海軍將先完成第一艘原型艦，後續還沒有確定。（編輯：翟思嘉）1111024