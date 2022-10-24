蔡培慧車隊掃街10小時拜票 許淑華仁愛原鄉提政見

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國民黨南投縣長參選人許淑華（中）24日到仁愛鄉拜票表示，將加強推動部落基礎建設如自來水、灌溉系統等，並由縣府輔導產業升級轉型，促進經濟發展，同時推動部落文化健康站、原民長者裝假牙補助、經濟弱勢原民房屋修建補助。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天馬拉松式車隊掃街10小時，不放過任何與鄉親拜票互動機會；藍營對手許淑華則到仁愛鄉說明政見，包含部落基礎建設、原民文化保存、藝術人才培訓等。

國民黨南投縣長參選人許淑華今天到仁愛鄉馬烈霸部落拜票，她透過競選團隊新聞稿表示，將加強推動部落基礎建設如自來水、灌溉系統等，並由縣府輔導產業升級轉型，促進經濟發展，同時推動部落文化健康站、原民長者裝假牙補助、經濟弱勢原民房屋修建補助。

許淑華說，原民文化必須保存，原民教育必須落實，因此，主張建構原住民族知識體系，以利文化學習與傳承，並藉由全族語托育及保母推展原民語言傳承工作；另外，原鄉學童課後照顧及課業輔導由縣府協助提供，縣府也會推動原鄉藝術人才培訓計畫以助傳承。

蔡培慧今天車隊掃街一整天，遍及國姓鄉、中寮鄉、鹿谷鄉、水里鄉、集集鎮，沿途獲選民熱情回應，陪同掃街的無黨籍立委黃國書表示，他和蔡培慧同樣來自南投農村，立法院共事時也特別注重偏鄉教育及資源挹注，這幾年看到蔡培慧持續為南投努力，選舉最後階段，一定要來幫忙輔選。

蔡培慧透過新聞稿表示，若當選縣長，65歲以上長者健保費將由縣府支應；另外，校園午餐成本含食材採購、烹調設備、交通運送等，加上物價上漲，因此，她選上縣長後，除學生營養午餐免費，每人再增加10元餐費，讓正值成長發育的學生吃得健康、吃得飽。

另外，南投縣長林明溱陸續在各鄉鎮市辦理卸任感恩說明會，許淑華、南投市長參選人張嘉哲等人曾出席，由於會中發送市價新台幣數百元的縣府宣導品泡麵碗，今天遭檢舉賄選，南投地檢署受理；對此，許淑華今天前往仁愛鄉掃街拜票，競選團隊未回應遭指控議題。

南投縣政府計畫處透過訊息向媒體表示，縣長卸任感恩說明會是縣長林明溱自掏腰包辦理，包括餐費、布置費用等，主要向鄉親說明各鄉鎮建設成果，用負責任態度交代過去2屆8年施政成果，並公開接受民眾檢驗，會中也有政令宣導，會後由宣導局處發送宣導品。

計畫處表示，會中沒有選舉相關請求或期約，與到場任何參選人無關係，且說明會是公開活動，任何人都可參加，歡迎各界一起來分享，例如國姓鄉場次就曾有民進黨參選人的助選團隊出席發送競選小物。（編輯：陳仁華）1111024