王育敏批嘉縣拚觀光虛有其表 翁章梁：優惠吸引旅客

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（中央社記者黃國芳嘉義縣24日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天表示，嘉義縣自2019年起住宿旅客大幅減少，觀光政績虛有其表；尋求連任的縣長翁章梁說，縣府以自由行及團體旅遊優惠，吸引大量旅客到嘉旅遊。

根據王育敏競總新聞稿，王育敏指出，根據嘉義縣政府文化觀光局統計，嘉義縣2019年的住宿人數為79萬3000人，2020年降至71萬3000人，2021年更僅剩57萬8000人；即便排除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減少的國外旅客，旅客住宿人數也從2020年的70萬人減少至2021年的57萬4000人，住宿旅客大幅減少。

翁章梁表示，2020年至2022年疫情重創全球經濟，各國實施邊境管制防堵疫情擴散，觀光產業首當其衝，台灣境外旅客大幅減少，因此，嘉義縣在2020年第3季及2021年第4季祭出自由行及團體旅遊優惠，吸引大量國內旅客來嘉旅遊。

嘉義縣政府指出，嘉義縣2020年本國籍旅客住宿人次與2019年相比，增加20萬1000住宿人次，大幅成長30%；2021年5月至7月因疫情衝擊全國觀光旅遊產業，但嘉義縣2021年本國籍旅客住宿人數仍逆勢成長，較2019年未發生疫情前，增加2萬6000住宿人次。

另外，王育敏說，台灣的製造業一直面臨嚴重缺工問題，不一定能吸引人回流嘉義，如嘉義縣的義竹、民雄、新港等早就設有工業區的地區，工業區的開闢及招商率都達到100%，但這些地區人口卻還是不斷流失，顯見民進黨打出的農工大縣口號根本是「搞錯重點」。

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翁章梁表示，目前6個開發中的嘉義科學園區、民雄航太產業等園區，將成為區域創新樞紐，聯結既有產業升級，朝向精緻、智慧科技和永續園區規劃；尤其園區將引進前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械及量子材料等產業聚落，讓「甘蔗田變科技城」。

翁章梁指出，6個園區同步開發完成後，預計引進6萬多個就業人口數，產值預計達到新台幣2800多億元，這股新興關鍵力量，將藉由科技幫助嘉義創造更多就業機會，帶動地方經濟繁榮發展。（編輯：陳仁華）1111024